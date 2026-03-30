Sorana Cîrstea, dezvăluire emoționantă: „Idolul meu!“

Sorana Cîrstea, dezvăluire emoționantă: „Idolul meu!“ Tenis
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Într-un moment în care se apropie de finalul carierei, românca de 36 de ani a făcut o mărturisire legată de sportiva care a inspirat-o cel mai mult.

Sorana Cîrstea (29 WTA) e pe cale să-și facă ieșirea de pe scenă, după un sezon excelent din toate punctele de vedere.

Sport.ro a arătat aici suma la care a ajuns „Sori“, în clasamentul all-time al banilor, după actualizarea de astăzi. Averea strânsă din „sportul-alb“ o face pe Sorana una dintre cele mai bogate femei din sportul românesc!

Revenită în țară, după dubla americană la care a participat, Indian Wells – Miami, Cîrstea a insistat că își va încheia cariera, la finalul acestui sezon. De asemenea, și-a adus aminte de jucătoarea care a inspirat-o cel mai mult, pe când era o puștoaică la început de drum.

Fiecare săptămână este extrem de emoționantă, dar mi-am asumat că acesta este ultimul meu an. Așa cum se vede după rezultate, este un an excelent, sunt din nou în Top 30, mă bucur să fiu atât de competitivă și mă bucur să am un an atât de frumos. Decizia nu e ușoară, însă a venit după câțiva ani de pus în balanță foarte multe vise și anumite oportunități. Nu e o decizie ușoară, dar mă bucur să pot să am acest an și să pot să ies cu capul sus din tenis“, a spus Cîrstea.

Aceasta și-a amintit de triumful de la Transylvania Open, la Cluj, după o finală încântătoare cu Emma Răducanu.

Pentru mine, cel mai frumos titlu a fost cel de la Cluj, a fost o retragere (n.r. – de la turneele din țară) așa cum mi-am dorit“, a mărturisit „Sori“.

La final, având în vedere că tocmai participase la o acțiune cu cei mici, în cadrul Țiriac Open 2026, Cîrstea și-a adus aminte de sportiva care a inspirat-o cel mai mult.

Am început tenisul după ce am văzut-o pe Steffi Graf la televizor, așa că ea a fost idolul meu. Cu ea mi-aș fi dorit să schimb câteva mingi“, a mărturisit Cîrstea.

Steffi Graf (foto, sus), în vârsta de 56 de ani acum, a fost ocupanta locului 1 mondial, timp de 377 de săptămâni, și și-a încheiat cariera cu 22 de titluri de Grand Slam, la simplu.

După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei
