Sorana Cîrstea, dezvăluire emoționantă: „Idolul meu!“

Sorana Cîrstea (29 WTA) e pe cale să-și facă ieșirea de pe scenă, după un sezon excelent din toate punctele de vedere.

Averea strânsă din „sportul-alb" o face pe Sorana una dintre cele mai bogate femei din sportul românesc!

Revenită în țară, după dubla americană la care a participat, Indian Wells – Miami, Cîrstea a insistat că își va încheia cariera, la finalul acestui sezon. De asemenea, și-a adus aminte de jucătoarea care a inspirat-o cel mai mult, pe când era o puștoaică la început de drum.

„Fiecare săptămână este extrem de emoționantă, dar mi-am asumat că acesta este ultimul meu an. Așa cum se vede după rezultate, este un an excelent, sunt din nou în Top 30, mă bucur să fiu atât de competitivă și mă bucur să am un an atât de frumos. Decizia nu e ușoară, însă a venit după câțiva ani de pus în balanță foarte multe vise și anumite oportunități. Nu e o decizie ușoară, dar mă bucur să pot să am acest an și să pot să ies cu capul sus din tenis“, a spus Cîrstea.

Aceasta și-a amintit de triumful de la Transylvania Open, la Cluj, după o finală încântătoare cu Emma Răducanu.

„Pentru mine, cel mai frumos titlu a fost cel de la Cluj, a fost o retragere (n.r. – de la turneele din țară) așa cum mi-am dorit“, a mărturisit „Sori“.