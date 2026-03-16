O variantă expusă în spațiul public în urmă cu ceva vreme a devenit, de acum, oficială. Gică Popescu, președinte la Farul Constanța, clubul ”reînviat” de Gică Hagi, este acum acționar majoritar. ”Regele” a ieșit din schemă, dorind de mai multă vreme să cedeze acțiunile de la fosta campioană a României.

Faptul că Hagi nu mai este implicat la Farul Constanța poate confirma o posibilă numire pe postul de selecționer după ce ”mandatul” lui Mircea Lucescu se va încheia. Numele său a fost asociat cu Federația Română de Fotbal în ultima vreme, dar totul părea foarte departe de a se realiza.

În comunicatul oficial emis de Farul, Gică Hagi s-a arătat convins că lasă Farul pe mâini bune. Printre altele, ”Regele” a spus că e pregătit să revină în antrenorat.

Gică Popescu e noul acționar majoritar de la Farul! Hagi i-a cedat acțiunile

„Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a spus Hagi, în comunicatul oficial.

Devenit omul cu cea mai mare putere de decizie la Farul Constanța, Gică Popescu a dezvăluit ce își propune acum în calitate de acționar majoritar al echipei.

„Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună, cu dorința de a merge mai departe pe o direcție care să țintească performanța la toate capitolele. Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș. Nu vin să îî modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri.

Îmi doresc să avem sustenabilitate și să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reușit în toți acești ani. Prioritățile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanței sportive și menținerea identității și a filozofiei care au construit acest club”, a spus Popescu.

În 2009, Gică Hagi a pus bazele clubului Viitorul Constanța, cu care a reușit să câștige titlul de campion în anul 2017. În 2021, echipa fondată de ”Rege” a fuzionat cu Farul Constanța, cu care a mai luat un titlu, în 2023.

Cum arată acum structura acționariatului de la Farul Constanța: