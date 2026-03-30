Cătălin și Cătălina, Tsitsipas și Badosa: două „stele" decăzute. În ce nisipuri mișcătoare au ajuns grecul și iberica

Cătălin și Cătălina, Tsitsipas și Badosa: două „stele” decăzute. În ce nisipuri mișcătoare au ajuns grecul și iberica Tenis
Alexandru Hațieganu
Tsitspas și Badosa trăiesc vremuri grele după despărțire.

Se văd rar căderi de formă și pierderi de contact cu marea performanță în tenis precum au fost notate în cazurile Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa, doi tenismeni faimoși care nu își mai găsesc reperele, în viața profesională, după despărțirea în plan emoțional.

În cazul amândurora, un factor important îl joacă limitările fizice, apărute în ultimii ani. Paula Badosa, cu șapte victorii și opt înfrângeri, în 2026, a început să joace la turnee Challenger pentru a-și recăpăta forma de odinioară, când ocupa, fără mare stres, un loc în primele zece jucătoare ale circuitului WTA.

Paula Badosa, participări în turnee Challenger, în căutarea formei care a făcut-o număr doi mondial

Fost număr doi mondial, spanioloaica suferă de dureri cronice în zona spatelui, din primăvara anului 2023, pe fondul unei fracturi de stres în segmentul spinal L4-L5.

Hernia de disc lombară o necăjește pe iberica Paula Badosa în fiecare zi, însă mai speră la îndeplinirea visului care ar face ca tot acest chin să merite, în viziunea sa: câștigarea unui titlu de mare șlem.

Nu renunță (încă) la visul de a câștiga un titlu de mare șlem

„Voi continua să încerc. Pentru că totul ține de a încerca, iar asta nu se va schimba. Voi încerca mereu încă o dată.

Fac asta pentru pasiunea mea și pentru mine însămi. Și dacă există chiar și o șansă de 1% să continui, mă voi folosi de ea. Așa văd și înțeleg eu viața,” a spus Paula Badosa, în prima parte a anului 2026, într-o postare pe Instagram.

Tsitsipas, umilit la Miami de Fils

De partea opusă, grecul Stefanos Tsitsipas (27 de ani), care a ieșit din top 50 ATP, iar, în șaisprezecimi la Miami, după ce a dat semne de revenire - în victoria cu Alex De Minaur (6 ATP) - a falimentat în meciul cu francezul Arthur Fils, recunoscându-se învins cu un scor neverosimil: 6-0, 6-1, în fața jucătorului ajuns pe locul 31 în ierarhia lumii.

11 victorii în 18 meciuri pentru Tsitsipas, în 2026, dar forma de moment certifică plângerile exprimate de Goran Ivanisevic, în scurta colaborare, de câteva săptămâni, cu Stefanos Tsitsipas.

Fostul campion de la Wimbledon a mărturisit că nu a văzut, în rândul jucătorilor de top, un tenismen atât de slab pregătit din punct de vedere fizic, dar și vulnerabil, din punct de vedere psihologic.

Tsitsipas, „prezentat oficial" la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
Tsitsipas, „prezentat oficial” la Genoa CFC, după ce s-a împăcat cu Paula Badosa. Ce se întâmplă cu tenismenul grec
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei
După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei
