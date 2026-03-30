Se văd rar căderi de formă și pierderi de contact cu marea performanță în tenis precum au fost notate în cazurile Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa, doi tenismeni faimoși care nu își mai găsesc reperele, în viața profesională, după despărțirea în plan emoțional.

În cazul amândurora, un factor important îl joacă limitările fizice, apărute în ultimii ani. Paula Badosa, cu șapte victorii și opt înfrângeri, în 2026, a început să joace la turnee Challenger pentru a-și recăpăta forma de odinioară, când ocupa, fără mare stres, un loc în primele zece jucătoare ale circuitului WTA.

Paula Badosa, participări în turnee Challenger, în căutarea formei care a făcut-o număr doi mondial

Fost număr doi mondial, spanioloaica suferă de dureri cronice în zona spatelui, din primăvara anului 2023, pe fondul unei fracturi de stres în segmentul spinal L4-L5.

Hernia de disc lombară o necăjește pe iberica Paula Badosa în fiecare zi, însă mai speră la îndeplinirea visului care ar face ca tot acest chin să merite, în viziunea sa: câștigarea unui titlu de mare șlem.

Nu renunță (încă) la visul de a câștiga un titlu de mare șlem

„Voi continua să încerc. Pentru că totul ține de a încerca, iar asta nu se va schimba. Voi încerca mereu încă o dată.

Fac asta pentru pasiunea mea și pentru mine însămi. Și dacă există chiar și o șansă de 1% să continui, mă voi folosi de ea. Așa văd și înțeleg eu viața,” a spus Paula Badosa, în prima parte a anului 2026, într-o postare pe Instagram.