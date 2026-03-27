Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul federației din Slovacia, pe un link dedicat fanilor români, care va fi activat mâine, informează FRF.ro.

Valoarea unui bilet la Slovacia - România

Prețul unui tichet este de 19 EURO (aproximativ 100 RON), iar locurile sunt repartizate în sectoarele D201 – D204. Vor fi disponibile 1.000 de bilete pentru suporterii români.

Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum 5 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data nașterii și adresă. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.

Procedura de achiziționare

Începând de sâmbătă, 28 martie, ora 12:00, va fi posibilă înregistrarea comenzilor, în limita locurilor disponibile.

Suporterii care vor accesa linkul dedicat trebuie să se înregistreze și vor putea achiziționa biletele online, plata fiind făcută cu cardul.

Fiecare cumpărător va introduce datele necesare pentru fiecare deținător de bilet. Până la data de 30.03.2026, ora 23:59, persoana înregistrată poate modifica gratuit datele persoanelor care vor participa la meci, direct din cont (în secțiunea My Orders). După această dată, modificările vor fi posibile doar contra unei taxe de 5 € cu TVA inclus / bilet.

După achiziționarea biletelor, în cont vor fi vizibile doar voucherele; biletele cu cod QR vor fi disponibile cu 48 de ore înainte de meci.

Acces pentru persoanele cu dizabilități

Pentru acest meci sunt disponibile și 10 pachete (sector B108), fiecare pachet conținând un bilet pentru persoana cu dizabilități/utilizatoarea de scaun rulant și un bilet pentru însoțitor.

Alocarea se va face pe baza înscrierii prealabile, prin e-mail la adresa: [email protected]. Biletele vor fi distribuite în ordinea înscrierii pe listă.