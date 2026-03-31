Trei jucători care vor fi puncte fixe în echipa selecționerului Gică Hagi

Din păcate, România a pierdut cu Turcia la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, scor 0-1, și a ratat orice șansă de a obține accederea la turneul final. Competiția mondială va avea loc vara următoare, în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Acum, Turcia poate ajunge la Mondial dacă trece de Kosovo în finala barajului. Gică Hagi a fost prezent la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, iar la întoarcerea în țară a vorbit cu reprezentanții mass-media. Printre altele, a fost întrebat și dacă va salva naționala, în ideea în care pare favorit să preia prima reprezentativă după mandatul lui Mircea Lucescu.

Numirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer al României pare inevitabilă

Fostul antrenor de la Farul a evitat însă orice răspuns. Dacă până acum, când a mai fost întrebat, în anii trecuți, nega din start orice posibilitate de a prelua naționala, când puncta, de cele mai multe ori, că se gândește doar la proiectul de la Farul, acum a lăsat ”ușa deschisă”.

La cum arată lucrurile, din informațiile și zvonurile din fotbalul românesc, pare că Hagi va prelua, în cele din urmă, postul de selecționer și va deveni urmașul lui Mircea Lucescu. Trebuie să construiască o echipă care să se lege cât mai bine până la următoarele preliminarii pentru Campionatul European, iar de acum apare întrebarea: câți dintre jucători vor fi puncte fixe în primul 11 al ”Regelui”?

Costel Câmpeanu crede că Ionuț Radu, Andrei Rațiu și Radu Drăgușin nu pot lipsi din primul 11 al României

Fostul portar Costel Câmpeanu (470 de meciuri în Liga 1), care în carieră s-a făcut remarcat cu experiența de la Gloria Bistrița, dar care a îmbrăcat, printre altele, și tricoul lui Dinamo, crede că trei nume vor fi puncte fixe în echipa de start. El i-a numit pe portarul Ionuț Radu și pe fundașii Andrei Rațiu și Radu Drăgușin.

”Poate Radu, Rațiu, Drăgușin... ei ar fi puncte fixe, părerea mea! Dar, depinde de fiecare cum va merge de acum, ce vor face jucătorii la echipele de club. La noi sunt probleme cu viața extrasportivă, iar asta se simte. E vorba de bani, de contracte, dar trebuie să îți vezi de treabă, să nu te ia valul!

Accidentările nu vin de nicăieri, e vorba de refacere, de recuperare, de cum faci lucrurile. Așa a fost, de exemplu, la Drăgușin, care s-a accidentat cumva prostește... dar asta e doar părerea mea. Sperăm ca de acum să se mențină la un nivel cât mai bun, la fel și restul jucătorilor care sunt legitimați în afara țării”, a spus fostul portar într-o discuție cu Sport.ro.