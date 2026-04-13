Dinamo București a început play-off-ul din Superliga României de pe locul 5, cu 26 de puncte, după ce a încheiat sezonul regular cu 52 de puncte. Este o performanță importantă pentru ”câini”, iar antrenorul Zeljko Kopic este considerat motorul principal al acestei performanțe.

Din păcate, ”câinii” nu au prestații prea bune în grupa pentru titlu și au toate șansele, la cum arată situația, să termine pe ultimul loc cele 10 runde. De aceeași părere este și Costel Câmpeanu, fostul portar al celor de la Dinamo, care are un titlu în palmares cu formația bucureșteană, în urmă cu aproximativ trei decenii.

Costel Câmpeanu crede că Dinamo va termina pe ultimul loc în play-off-ul Superligii

Deși a remarcat calitățile lui Kopic (despre care Sport.ro a scris din 18 martie că are toate șansele să plece de la Dinamo, fiind de interes pentru câteva formații din Croația), Costel Câmpeanu consideră că acesta nu poate face mai mult decât a făcut în această stagiune și va termina întrecerea pe ultimul loc în play-off.

”Dinamo a pierdut din încredere. Când jucătorii pierd un meci, două, trei, pierd din încredere. Dinamo avea aplomb, se vedea, avea curaj, dar acum a scăzut din... nu e vorba că e pe 6 în play-off, se vede în joc!

Universitatea Cluj, CFR Cluj au crescut în joc, se vede, pe când Dinamo este în scădere de formă și de joc în sine”, a spus Câmpeanu pentru Sport.ro.

Dinamo a remizat duminică seara, în Gruia, 1-1 cu CFR Cluj.

