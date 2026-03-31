Gică Hagi pare să fie alegerea Federației pentru postul de selecționer , după ce ”Regele” i-a cedat acțiunile de la Farul lui Gică Popescu, dar Costel Câmpeanu, fost portar în Divizia A, cunoscut pentru experiența de la Gloria Bistrița, dar care a mai apărat la Dinamo București, Progresul București sau FCM Bacău, nu crede că lucrurile se pot întâmpla pozitiv peste noapte.

Meciul cu Slovacia trebuia să fie ultimul pentru ”Il Luce” pe banca naționalei României, dar după problemele de sănătate pe care le-a avut și care au dus la internarea sa la Spitalul Universitar din București, naționala va fi condusă în amical de Jerry Gane și stafful tehnic al lui Lucescu.

Mulți oameni din fotbal vorbesc despre fostul mare decar ca și cum ar fi deja numit în funcție, semn că nimic nu mai poate da peste cap numirea viitoare a acestuia.

Gică Hagi, în vârstă de 61 de ani, este acum mare favorit pentru a prelua postul de selecționer al României.

”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”

”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”

”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”

”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”

”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”

”Burebista” Costel Câmpeanu: ”Halagian se lua de mine că n-am batistă, am sărit să-l bat”. Povești nemuritoare din Divizia A: ”Bă, unde te duci tu, nebunule, la unguri?”

Cunoscut în fotbal sub numele de ”Burebista”, Câmpeanu a vorbit pentru Sport.ro despre iminenta numire a lui Gică Hagi în funcția de selecționer al naționalei României, dar crede că e nevoie și de un jucător care să se ridice cel puțin la nivelul arătat de ”Rege” pe teren.

Fostul portar Costel Câmpeanu, sincer: ”Ne trebuie și un fotbalist de nivelul lui”

În acest moment, din punctul de vedere al lui Câmpeanu, nimeni nu se poate ”atinge” de această titulatură, de urmaș al lui Gică Hagi. De la Adi Mutu încoace nu s-a mai pus această problemă.

”Nu avem jucători în față, la mijloc, avem doar în defensivă. Nu avem oameni în față. Avem nevoie la construcție și de finalizare. Avem nevoie să ne ducem, să ne calificăm, avem nevoie să dăm goluri!

De apărat, ne apărăm, dar dacă vrei să te califici, indiferent de echipă, trebuie să dăm goluri! La U21, U20, U19 nu vedem atacanți! Se va duce și Stanciu, mai sunt jucători care nu vor mai face parte din lot pentru anii următori, îmbătrâniți!

În plus, Hagi joacă pe atac, asta a arătat la Farul, la Viitorul. Noi nu avem jucători de atac! Biliboc, de la CFR, e bun, dar noi am tot avut tineri buni, dar care apoi și-au luat nasul la purtare și nu au arătat mare lucru.

Apoi, ei tot la noi, în Liga 1, au rămas! Noi avem nevoie de un jucător care să fie cel puțin la nivelul lui Hagi! Dar, de când sunt eu în fotbal, am tot avut jucători promițători... a fost Stănici (n.r. - Constantin Stănici), de la Sportul Studențeasc, dar nu a fost să fie! Eu l-am prins pe el în teren, îmi plăcea, dar până la urmă nu a fost să fie!

L-am mai avut pe Mutu, care s-a apropiat de Gică, putea să ia un meci pe cont propriu și putea, într-o zi bună, să rezolve un meci. Apoi... nu a mai venit nimeni.

Să am curaj să zic ar veni un jucător care să rezolve un meci, nu pot!”, a spus Costel Câmpeanu în dialogul cu Sport.ro.