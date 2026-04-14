Nicolae Stanciu s-a despărțit în iarnă de Genoa și s-a întors în fotbalul din Asia. Căpitanul echipei naționale s-a îndreptat de această dată spre China, unde a semnat cu Dalian Yingbo.

Stanciu a fost așteptat de oficialii clubului și de sute de suporteri ai echipei. A părut încântat de felul în care a fost primit de fani, a zâmbit tot timpul și a stat să dea autografe și să facă poze cu aceștia.

Nicolae Stanciu n-a reușit în Serie A și a ajuns în China

Încrederea a fost și este mare, dar și Stanciu îi răsplătește pe chinezi. În acest sezon, în cinci meciuri de campionat, mijlocașul naționalei României a marcat un gol și a oferit două pase decisive!

La Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu este cel mai bine plătit jucător din istoria clubului.

Din punctul de vedere al lui Costel Câmpeanu, fost portar în Liga 1, la Dinamo sau Gloria Bistrița, campion al României cu ”câinii” și cu aproape 500 de meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc, Stanciu este bun în China, dar nu poate face prea multe în Europa!

Costel Câmpeanu, părere sinceră despre Nicolae Stanciu

Fostul portar a remarcat faptul că la Genoa nu a reușit Stanciu, iar experiența mai mult l-a marcat în sens negativ. Chiar dacă va fi în continuare un fotbalist care va conta pentru națională, mijlocașul ajunge sub tricolor, totuși, din China, nu din Italia!

”Stanciu, din păcate, nu a reușit la Genoa. I-a întins Dan Șucu o mână de ajutor cumva, dar acolo a avut acel meci... a avut, săracul, ghinion, a ratat un 11 metri cu AC Milan. A intrat, s-a băgat să execute el 11 metri, a zis că rezolvă el, dar a ratat!

De acolo s-a rupt experiența lui în Italia. Acum s-a întors în China. Acolo cred că va reuși, pentru că nu se compară nivelul din Italia cu nivelul din China”, a spus Costel Câmpeanu pentru Sport.ro.