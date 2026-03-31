După ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia și a fost resuscitat de medicul Claudiu Stamatescu până la intervenția ambulanței și a echipajului SMURD, care l-au transportat de urgență la Spitalul Universitar, Lucescu nu a mai făcut deplasarea cu echipa națională pentru amicalul cu Slovacia.

Mircea Lucescu, propus într-o altă funcție la FRF

Câteva ore după acest incident, Lucescu a transmis că a încheiat cu antrenoratul, astfel că, cel mai probabil echipa națională va ajunge în mâinile lui Gică Hagi.

Totuși, Ioan Andone a propus o funcție inedită pentru legendarul antrenor, tot în cadrul Federației Române de Fotbal.

Întrebat dacă lui Mircea Lucescu, despre care este un lucru știut că nu poate sta departe de fotbal, i s-ar potrivi funcția de director tehnic al Federației Române de Fotbal, funcție ocupată în prezent de Mihai Stoichiță, Ioan Andone s-a arătat încântat de această posibilitate și a spus că legendarul antrenor ar fi ideal în această poziție având în vedere experiența acumulată în decursul anilor.

În schimb, în ceea ce privește partea de antrenorat, Andone este convins că Mircea Lucescu a încheiat acest capitol din viața sa.

”Nu am vorbit, l-am sunat chiar de dimineață, că ieri nu mi-am permis să îl sun. Am înțeles că termină analizele și o să vorbim. Eu cred că a terminat (n.r. cu antrenoratul) , trebuie să se odihnească, ăsta este un stres prea mare, trebuie să se odihnească. A dat tot ceea ce trebuia, din păcate nu a ieșit.

(N.r. Director tehnic la FRF ar fi o funcție potrivită pentru domnul Lucescu?) Da, da, eu cred că s-ar înțelege bine cu oricare, că toți i-am fost elevi. Marea majoritate i-am fost elevi. Cred că s-ar înțelege, ar fi ceva potrivit pentru el, sfaturile lui sunt importante, experiența, dar nu știm ce va face. Mai întâi să fie sănătos, asta e important”, a spus Ioan Andone în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.