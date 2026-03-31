de Dan CHILOM

Finala barajului din care ar fi putut face parte si România se joacă diseară, la Priștina, între Kosovo și Turcia. Pe hârtie, otomanii sunt favoriți, însă partida va fi una extrem de echilibrată. Kosovo a reușit să producă surpriza în Slovacia, și să elimine țara gazdă după un meci nebun, terminat cu scorul de 3-4!

Turcia a trecut la limita de România, la Istanbul, scor 1-0.

Kosovo - Turcia | Echipe probabile

Kosovo: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Muriqi.

Turcia: Cakir, Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu, Yuksek, Calhanoglu, Yilmaz, Yildiz, Guler, Akturkoglu.

Kosovo - Turcia | Cote pariuri

Casele de pariuri o dau favorită la victorie în 90 de minute pe Turcia, cu o cotă de 1.88, o cotă care crește de la o zi la alta.

Kosovo să câștige în timp regulamentar de joc, 4.20

Turcia merge mai departe -1.45

Kosovo se califică pentru prima dată în istorie la un Mondial - 2.80

Cele două naționale s-au întâlnit de 3 ori, iar Turcii au câștigat de fiecare dată.

Kosovo ocupă în acest moment locul 79 în clasamentul FIFA, în timp ce Turcia este pe 25.

Cei doi tehnicieni, Franco Foda respectiv Vicenza Montella, nu s-au întâlnit niciodată până acum în postura de tehnicieni.

Partida va fi condusă de Michael Oliver, arbitru care acordă în medie 3,49 cartonașe galbene pe meci, și 0,18 cartonașe roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează