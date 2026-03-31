Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul Constanța și e eligibil să colaboreze contractual cu Federația Română de Fotbal, iar el pare că va fi, în foarte mare măsură, următorul selecționer, urmând să pornească un proiect în care multă lume are încredere.

România nu a mai participat la Cupa Mondială din 1998, iar ratarea calificării pentru ediția din 2026 reprezintă al treilea baraj pierdut de ”tricolori”, după cele din 2002 și 2014.

Golul decisiv a fost marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, după o pasă venită de la Arda Guler, iar Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea apoi, chiar înaintea amicalului cu Slovacia, din cauza unor probleme medicale.

În aceste zile, viitorul băncii tehnice a naționalei României a devenit un subiect tot mai discutat după ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026. Tricolorii au fost eliminați în semifinalele barajului, după înfrângerea suferită la Istanbul în fața Turciei, scor 0-1.

Fost portar în Divizia A, la Dinamo București, Gloria Bistrița sau Ceahlăul Piatra Neamț, Costel Câmpeanu, coleg de generație cu Gică Hagi, amândoi născuți în 1965, a declarat pentru Sport.ro că nu se aștepta ca ”Regele” să fie în poziția de a accepta această poziție!

Dat fiind faptul că aria de selecție e cunoscută și, poate, România nu poate spera cu șanse prea mari nici la calificarea la EURO de fiecare dată, Câmpeanu credea că Hagi nu ar fi putut accepta poziția de selecționer.

Costel Câmpeanu nu se aștepta ca Gică Hagi să ajungă în acest punct: ”Nu credeam că va dori să revină la națională”

În mod cert, va fi presiune mare pe umerii lui Gică Haagi, la fel cum a fost și pe umerii lui Mircea Lucescu.

”Mă miră că se bagă, sincer! Mă miră că se bagă, nu mi-a venit să cred!

(N.r. – De ce?) Câți jucători au arătat ceva în afara României (n.r. - se referă că România nu are o bază de selecție prea ofertantă)? Mai ales că el a lucrat cu o parte dintre copiii care sunt acum la națională, au fost câțiva care au plecat de la el și acum sunt la națională.

Pe Alibec, de exemplu, l-a ajutat. Acum, la fel, îl ajută că l-a luat la Farul! Cu Vînă, cu... Băluță, mulți! Sunt sigur că o parte dintre acești jucători va reveni la națională!

Gică știe valoarea echipei. Până la urmă, în cazul oricui antrenor care acceptă să fie selecționerul României, e o listă cu vreo 50 de jucători care pot ajunge la națională. Aceștia sunt! Îi cam cunoaște pe toți, știe care este valoarea lotului”, a spus, sincer, Costel Câmpeanu într-o discuție telefonică avută cu reporterul Sport.ro.