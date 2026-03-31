Meciul este programat în această seară, de la 21:45 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cătălin Căbuz, singurul tricolor lăsat în afara lotului pentru amicalul cu Slovacia

Cu Mircea Lucescu internat după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia din cauza problemelor cardiace, pe banca echipei naționale se va afla Ionel Gane, însă tot legendarul antrenor este cel care a dictat schimbările din primul 11 față de meciul cu Turcia.

O parte dintre jucătorii titularizați la Istanbul se vor afla pe teren și în meciul cu Slovacia, însă va apărea și o serie de modificări. Cert este deocamdată că un singur jucător a fost lăsat în afara lotului pentru meciul cu Slovacia, Cătălin Căbuz, a patra rezervă de portar de la echipa națională, jucătorul legitimat la FC Argeș.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo, 8/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0)

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15), Florin TĂNASE (FCSB, 27/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 34/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2), David MICULESCU (FCSB, 7/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).