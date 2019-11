Suedezii nu dau nicio sansa Romaniei! Gestul care arata ca sunt siguri de calificarea la EURO 2020! Clipul publicat inainte de meciul de la Bucuresti | VIDEO

Romania - Suedia se joaca vineri, de la 21:45, in direct la PRO TV!

ROMANIA - SUEDIA este prima dintre partidele decisive pentru calificarea echipei antrenate de Cosmin Contra la EURO 2020.

Chiar daca ambele echipe pastreaza sanse la calificare, suedezii par convinsi ca ei vor fi cei care vor prinde locul 2 al grupei si vor castiga biletele care EURO 2020.

Spania e deja calificata din GRUPA F, iar pe Romania si Suedia le desparte un punct. Exista 4 situatii in care Romania poate obtine calificarea - VEZI CALCULELE AICI.

Suedezii sunt atat de siguri pe ei incat, chiar inainte de meciul direct cu Romania, au publicat un clip in care jucatorii prezinta echipamentul oficial pentru competitiile de anul viitor.

"Acesta nu este un tricou obisnuit. Acesta este tricoul echipei nationale a Suediei. In acest an, toti cei care il imbraca, atat jucatorii, cat si suporterii, trebuie sa-l merite si sa fie de acord cu termenii si conditiile care vin impreuna cu tricoul", a transmis Federatia Suedeza de Fotbal.

Clipul aduce in prim-plan problemele legate de rasism din fotbalul european.

"Promit sa respect celelalte echipe, pe suporteri, angajat si arbitri. Promit sa fiu cu echipa la bine si la rau. Promit sa nu imprastii ura pe teren, in tribune, online sau in orice alta parte si promit sa primesc pe oricine in echipa, indiferent de gen, varsta, etnie, religie sau orientare sexuala. Pentru ca diferentele dintre noi fac diferenta. Promit sa onorez aceste valori si sa castig tricoul nationalei. Tu faci la fel?", este mesajul transmis de jucatorii suedezi in clipul de prezentare.

