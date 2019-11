Jucatorul trecut pe la Juventus si Manchester City e gata sa vina in Romania! Anunt de ULTIMA ORA: ce superlovitura poate da Liga 1

Vrea sa-si relanseze cariera si e gata sa vina in Romania!

Fundasul stanga Vlad Marin (24 de ani) ar putea fi o lovitura importanta pentru cluburile din Liga 1 in ianuarie. Fotbalistul a jucat la nivel de juniori pentru nume uriase din fotbalul european: Juventus, City, Roma si Lazio. Acum e gata sa se intoarca in Romania si sa incerce o experienta in Liga 1. Ultima data la Cuneo, in Serie C, Marin a parasit echipa in septembrie din cauza problemelor financiare ale clubului. Conform surselor www.sport.ro, pe langa discutiile pe care le are in Liga 1, Marin mai negociaza si cu echipe din Elvetia si Austria. Prioritatea sa ar fi insa Romania, un campionat in care este convins ca se poate impune rapid.

Vlad Marin are 3 selectii in nationala U19 a Romaniei. Fotbalistul a petrecut 4 ani la Juventus, aproape doi la City si doi la Lazio. Marin a reprezentat de agentul Farid Khalaf, cel care i-a adus in Romania pe Rivaldinho, Tsomou sau Karanovic.