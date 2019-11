"Pe el mi l-as dori cel mai tare selectioner!" Radoi despre subiectul momentului! Cine e asteptat sa duca Romania la Mondial

Radoi se autoexclude de pe lista potentialor selectioneri si vorbeste despre variantele de inlocuire vehiculate in cazul ratarii Euro 2020.

Radoi are in continuare incredere in Contra. In cazul in care acesta ar pleca, Radoi is l-ar dori antrenor la nationala pe Cosmin Olariiu. Selectionerul U21 e insa constient ca lui Oli ii va fi aproape imposibil sa renunte la un contract de milioane in China. Radoi nu-i crede nici pe antrenorii aflati sub contract care spun ca asteapta un telefon din partea nationalei.

"Vor sa para politicosi, sa nu se spuna ca refuza echipa nationala. Mi-e greu sa cred ca in Romania Federatia poate sa accepte un antrenor care sa pregateasca si echipa de club, si nationala. Mereu am crede ca are si un interes ascuns, asa suntem noi, romanii. M-as bucura cel mai mult sa vina Cosmin Olaroiu, dar este foarte greu ca asta sa se intample, stiti si voi acest lucru", a spus Radoi.