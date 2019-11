ROMANIA - SUEDIA, vineri, 15 noiembrie, ora 21:45 in direct la PRO TV | Se tem de noi? Decizie neasteptata luata de suedezi inaintea meciului cu Romania! Ce au hotarat sa faca

Romania - Suedia este, vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45 in direct la PRO TV.

Romania o va intalni pe Suedia, vineri, de la ora 21:45 pe Arena Nationala in direct la PRO TV. Echipa antrenata de Cosmim Contra are nevoie de o victorie pentru a mai pastra sanse reale de calificarea la EURO 2020. Inainte de aceasta partida, Suedia a organizat o deplasare neasteptata. Staff-ul suedezilor impreuna cu jucatorii nu vor veni direct la Bucuresti ci vor merge in Cipru. In capitala Romaniei, Suedia ar urma sa ajunga joi, pe 14 noiembrie, cu o zi inainte de disputarea meciului.

"Staff-ul Suediei a organizat o deplsare neasteptata pentru lotul cu care abordeaza partida de vineri, impotriva Romaniei! Nordicii vor ajunge maine la 1200 km de sud de Bucuresti, in Cipru. Aici vor fi cantonati pana pe 14 noiembrie,urmand sa ajunga in capitala noastra in jurul pranzului, la putin peste 24 de ore inainte de meci", scriu cei de la FRF.