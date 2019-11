ROMANIA - SUEDIA, VINERI 21:45, PRO TV | "Sa ma aseman cu el?" Reactia lui Ianis Hagi dupa ce Budescu a spus ca sunt identici: "Eu pot sa joc si acolo nu doar ca numar 10!"

Ianis Hagi a ajuns in Romania pentru meciurile decisive cu Suedia si Spania.

Fiul lui Gica Hagi vine dupa o perioada in care nu a mai prins aproape deloc minute in tricoul lui Genk. In ultiemele 5 meciuri, Ianis a prins doar 27 de minute de joc adunate din doua partide. In restul de 3 nu a intrat nici macar un minut. Mijlocasul roman a explicat ca nu intelege de ce antrenorul l-a lasat deoparte in ultima perioada si a marturisit ca spera ca dupa meciurile nationalei situatia sa se schimbe.

Ianis s-a declarat pregatit pentru partidele decisive si nu se asteapta ca Spania sa "o lase mai moale" in meciul cu nationala lui Contra.

Hagi Jr. se asteapta la o atmosfera de zile mari pe National Arena si se bucura ca suporterii vor fi alaturi de nationala.

Mijlocasul nu a vrut sa comenteze informatia privind schimbarea antrenorului sau la Genk.

Ianis a vorbit si despre convocarea lui Budescu si nu a fost de acord cu ceea ce a spus jucatorul Astrei. Budescu a declarat ca Ianis Hagi ii seamana ca profil de jucator, insa tanarul jucator a replicat spunand ca se aseamana in ceea ce priveste postul ocupat in teren, insa considera ca au stiluri de joc diferite.

"Suntem la momentul adevarului si speram sa ne calificam. Asta conteaza cel mai mult. Nu conteaza cum jucam, conteaza sa acumulam punctele. Noi intram, incercam sa dam tot ce avem mai bun.

Publicul e un avantaj foarte mare, s-a simtit de cand am avut 30.000 de copiii, acum cu 50.000, poate 55.000, va fi extraordinar, frumos.

(n.r. Budescu: "Ianis Hagi se aproapie cel mai mult de mine ca profil")

Eu pot sa joc si in banda, nu numai ca si numar 10, am mai jucat acolo. Sa ma aseman cu el? Jucam pe acelasi post, dar cred ca suntem putin diferiti ca si stil de joc. Dar avem acelasi rol in teren, cred ca la asta se referea el. Incercam amandoi sa facem diferenta, pentru ca fiecare stie ce trebuie sa faca pe teren.

Normal ca ma bucur ca e si el la nationala, cu cat suntem mai multi jucatori de creatie in fata cu atat avem mai multe sanse sa marcam mai multe goluri.

Nu stiu cum vor aborda spaniolii. Intrebati-i pe ei! Sunt spaniol? Nu sunt spaniol. Nu stiu ce sa zic, sunt campioni mondiali, europeni, nu ma astept la un meci usor cu Spania.

Nu stiu, ce am vazut si eu tot asa in presa. Vom vedea in urmatoarele zile.

Normal ca sunt putin dezamagit de situatia in care am fost in ultima perioada. Inainte de perioada asta am avut meciuri consecutive in care am fost titular, jucam bine, ma simteam bine. Dintr-odata nu am mai jucat, nu stiu de ce. Asta e situatia, astea sunt deciziile antrenorului. Sper ca dupa nationala, cand ma voi intoarce, situatia sa se schimbe, ma refer la situatia mea.

Sper ca razbunarea pentru Generatia '94 sa o luam la un Campionat Mondial in sferturile de finala, nu la un meci de calificare.

(Cum ar fi ca pe viitor antrenorul tau la echipa nationala sa fie tatal tau?) Deocamdata este dubla aceasta, nu ma gandesc la altceva. Ma simt bine, sunt in forma bine, stiu cum ma antrenez, stiu ce pofta de joc am. Am venit aici cu pofta de joc si voi incerca, ca de fiecare data, sa dau totul pe teren", a declarat Ianis Hagi la sosirea in tara.