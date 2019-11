4 SCENARII pentru CALIFICAREA Romaniei la EURO 2020! Toate situatiile posibile in meciurile decisive cu Suedia si Spania | Partidele se vad in direct la PRO TV!

Romania pastreaza sanse de calificare la EURO 2020 inainte de ultimele doua partide din preliminarii cu Suedia si Spania.

Totusi, Romania are nevoie ca anumite conditii sa fie indeplinite pentru a obtine calificarea.

In acest moment, lupta pentru locul 2 in Grupa F se da intre nationala lui Cosmin Contra si selectionata Suediei. Spania este deja castigatoarea grupei.

Astfel, Romania - Suedia, Spania - Romanai si Suedia - Insulele Feroe sunt partidele de care depinde calificarea nationalei tarii noastre la EURO 2020.

Cu 4 zile inainte de meciul direct dintre Romania si Suedia, FRF a prezentat CELE 4 SCENARII CARE POT ADUCE CALIFICAREA ROMANIEI LA EURO 2020.

Situatia in clasament

Suedia - 15p +9 (18-9)

Romania - 14p +9 (17-8)

SCENARIUL 1: Romania - Suedia 1-0

In acest caz, luam avans de 2 puncte in clasament fata de Suedezi si trebuie neaparat sa facem cel putin egal cu Spania la Madrid pentru a ne califica.

Considerand ca Suedia va bate Insulele Feroe, in clasamentul final vom avea acelasi numar de puncte ca Suedia, insa vom obtine calificarea gratie avantajului din meciurile directe, 1-0 la Bucuresti si 1-2 la Stockholm. Golul marcat in deplasare ne aduce victoria.

SCENARIUL 2: Batem Suedia la minimum 2 goluri diferenta

Suntem in continuare obligati sa facem cel putin egal cu Spania si vom fi la egalitate cu suedezii, insa vom merge mai departe gratie rezultatului din meciurile directe, cu victorie mai mare decat ce au reusit nordicii pe teren propriu (2-1).

SCENARIUL 3: Romania - Suedia 2-1

Daca noi facem egal la Madrid, iar Suedia invinge Insulele Feroe pe teren propriu, e din nou egalitate. Nu se mai poate face departajarea la meciuri directe, pentru ca ambele echipe au invins cu 2-1 in meciurile directe.

"Se trece, pentru departajare, la criteriul golaverajului general din grupa:

Noi am avea +10, suedezii +8 si meci acasa cu Insulele Feroe in care trebuie sa castige la doar un gol diferenta.

Daca suedezii inving la 2 goluri diferenta, suntem la egalitate si la golaverajul general. Se trece la criteriul numarului mai mare de goluri marcate in grupa. Romania si Suedia ar avea acelasi numar de goluri, 19, inaintea ultimelor meciuri. Daca ei inving 2-0, noua ne trebuie 3-3 la Madrid.

Daca ramanem la egalitate si in privinta numarului de goluri marcate (ei inving 2-0 si noi facem 2-2), se trece la criteriul numarului de goluri marcate in deplasare. si aici ar fi egalitate perfecta in acest scenariu, fiecare cate 12! si egalitatea s-ar mentine si la urmatoarele doua criterii: numar de victorii in grupa, apoi numar de victorii in deplasare! Abia criteriul fair-play ne-ar departaja, probabil, dar acolo stam prost, cu 18 puncte de penalizare acum, fata de doar 11, cat au suedezii", sunt calculele FRF.

SCENARIUL 4: Romania - Suedia se termina egal

Romania mai ramane cu sanse doar pe hartie. Nationala lui Contra ar fi la un punct in spatele Suediei si am avea nevoie de victorie la Madrid si de remiza in Suedia - Insulele Feroe.

ROMANIA - SUEDIA e joi, la 21:45, in direct la PRO TV, iar SPANIA - ROMANIA se joaca luni, de la aceeasi ora, tot la PRO TV!