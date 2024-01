Echipele Danemarcei şi Suediei continuă parcursul fără greşeală la Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2024 - din Germania, cu victorii în primele lor meciuri din grupele principale, desfăşurate miercuri.

Campioana mondială en titre, Danemarca, a învins categoric echipa Olandei, cu 39-27, condusă de Mathias Gidsel, autor a 10 goluri.

When ???????? Denmark needs a boost, there he is: ???????????????????????? ????????????????????????! ????????#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/UOQP5dCu0c