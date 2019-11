ROMANIA U21 - FINLANDA U21 | Mirel Radoi l-a gasit pe inlocuitorul lui Ianis Hagi sau Ionut Radu: "Poate ajunge unul din liderii acestei generatii, are nevoie de timp" VIDEO

Romania U21 - Finlanda U21 este in direct joi, 14 noiembrie, de la 20.00 la PRO X.

Mirel Radoi a vorbit despre urmatoarele dueluri pe care nationala de tineret le are, dar si despre schimbarile pe care le-a facut in lot, dupa ce Cosmin Contra l-a convocat la nationala mare si pe Tudor Baluta, capitanul "tricolorilor mici".

"Eu si staff-ul suntem pregatiti, speram sa fie si jucatorii. Echipa Finlandei este o echipa foarte imprevizibila, cu un joc destul de echilibrat intre faza de atac si de aparare.

In Irlanda de Nord terenul este foarte scurt si ingust. Cel mai important este sa ne concentram pe primul meci, cel cu Finlanda. Este echipa care poate incurca pe oricine, eu cred in continuare ca Romania, Danemarca si Ucraina se bat pentru primele doua pozitii.

Cred ca disciplina tactica este foarte importanta in momentul asta. In meciul cu Suedia avem nevoie de echilibru intre faza de atac si cea de aparare.

E o pierdere Tudor Baluta, nu ma asteptam sa il ia atat de repede. Avem jucatori noi, asa ar trebui sa se intample in mod normal, incep sa joace cat mai mult la echipele de club, sa fie decisivi, sa evolueze cat mai bine. Trebuie sa ii inlocuim pe cei care se duc la echipa mare.

Mihaila este mai emotiv, eu cred ca daca am incerca sa il impingem foarte mult ar putea claca. In momentul de fata are nevoie de ajutor si incredere pentru a putea ajunge unul din liderii acestei generatii", a declarat Mirel Radoi.