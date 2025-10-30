Stanciu, zero barat de o lună: explicația căderii sale, dureroasă

La ce s-a întâmplat însă, după sosirea căpitanului naționalei în Serie A, foarte probabil, mutarea e regretată acum, atât de jucător, cât și de fanii echipei. În primul rând, Genoa e într-o situație catastrofală, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar Nicolae Stanciu e „dat dispărut“. De când a semnat cu formația din Serie A, veteranul de 32 de ani a avut următoarele apariții pe teren:

Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost primul jucător român transferat de Genoa, după ce clubul a fost preluat de Dan Șucu.

Nicolae Stanciu, tras înapoi de perioada din Arabia Saudită

Bilanțul lui Nicolae Stanciu, cu doar cinci apariții și 337 de minute la Genoa, demonstrează căderea sa din acest sezon. Pentru că el a ratat cele mai multe partide ale echipei, în condițiile în care Genoa a disputat deja 11 meciuri, în toate competițiile.

La cifrele slabe ale lui Stanciu a contribuit și o accidentare. Pentru că, după un sezon în Arabia Saudită, la modesta Damac, impactul cu fotbalul italian a fost dur pentru căpitanul României. Chiar Mircea Lucescu (foto, sus) a pus problemele lui Stanciu din acest sezon pe seama aventurii sale fotbalistice în zona Golfului Persic.

„Stanciu trebuie să revină. L-a dat mult în spate Arabia Saudită. Faptul că a jucat în Arabia Saudită a făcut ca randamentul lui să scadă. Nu întâmplător, din momentul în care am început Liga Națiunilor și până în momentul ăsta, n-a mai dat o pasă de gol, n-a mai dat un gol. Eu îl aștept și sper ca Serie A să-l ridice. Nu e ușor să intri într-un alt format“, a spus selecționerul României.

Deocamdată însă, Stanciu a devenit o problemă pentru Lucescu. Încă una! Mijlocașul a fost trecut pe lista lărgită a stranierilor pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), ultimele din grupa H a preliminariilor CM 2026. Rămâne de văzut însă dacă va fi și inclus în lotul final, în condițiile în care n-a mai jucat de pe 29 septembrie. De o lună, adică!

Stanciu a lipsit și aseară, în partida Genoa – Cremonese (0-2), deși antrenorul Patrick Vieira îl declarase apt de joc, înainte de această partidă.

