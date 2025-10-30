Stanciu, zero barat de o lună: explicația căderii sale, dureroasă

Liderul naționalei e ca și inexistent, la Genoa. Pentru că, după un an în fotbalul arab, revenirea în Europa l-a debusolat complet. Din toate punctele de vedere.

Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost primul jucător român transferat de Genoa, după ce clubul a fost preluat de Dan Șucu. 

La ce s-a întâmplat însă, după sosirea căpitanului naționalei în Serie A, foarte probabil, mutarea e regretată acum, atât de jucător, cât și de fanii echipei. În primul rând, Genoa e într-o situație catastrofală, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar Nicolae Stanciu e „dat dispărut“. De când a semnat cu formația din Serie A, veteranul de 32 de ani a avut următoarele apariții pe teren:

*15 august: 80 de minute, în cupă, cu Vicenza (3-0)

*23 august: 87 de minute în meciul cu Lecce (0-0)

*31 august: 65 de minute contra lui Juventus (0-1)

*25 septembrie: 84 de minute, în cupă, cu Empoli (3-1)

*29 septembrie: 21 de minute cu Lazio (0-3)

Nicolae Stanciu, tras înapoi de perioada din Arabia Saudită

Bilanțul lui Nicolae Stanciu, cu doar cinci apariții și 337 de minute la Genoa, demonstrează căderea sa din acest sezon. Pentru că el a ratat cele mai multe partide ale echipei, în condițiile în care Genoa a disputat deja 11 meciuri, în toate competițiile.

La cifrele slabe ale lui Stanciu a contribuit și o accidentare. Pentru că, după un sezon în Arabia Saudită, la modesta Damac, impactul cu fotbalul italian a fost dur pentru căpitanul României. Chiar Mircea Lucescu (foto, sus) a pus problemele lui Stanciu din acest sezon pe seama aventurii sale fotbalistice în zona Golfului Persic.

Stanciu trebuie să revină. L-a dat mult în spate Arabia Saudită. Faptul că a jucat în Arabia Saudită a făcut ca randamentul lui să scadă. Nu întâmplător, din momentul în care am început Liga Națiunilor și până în momentul ăsta, n-a mai dat o pasă de gol, n-a mai dat un gol. Eu îl aștept și sper ca Serie A să-l ridice. Nu e ușor să intri într-un alt format“, a spus selecționerul României.

Deocamdată însă, Stanciu a devenit o problemă pentru Lucescu. Încă una! Mijlocașul a fost trecut pe lista lărgită a stranierilor pentru meciurile cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), ultimele din grupa H a preliminariilor CM 2026. Rămâne de văzut însă dacă va fi și inclus în lotul final, în condițiile în care n-a mai jucat de pe 29 septembrie. De o lună, adică!

Stanciu a lipsit și aseară, în partida Genoa – Cremonese (0-2), deși antrenorul Patrick Vieira îl declarase apt de joc, înainte de această partidă.

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu "dispărutul" Nicolae Stanciu
Anunțul făcut de Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu: "E mult în urmă!"
„Mâna dreaptă" a lui Dan Șucu a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai întâmplase de 91 de ani!
A explicat de ce a început să plângă imediat după ce soțul său a primit gol: "A fost o perioadă grea"
Întrebarea care l-a scos din minți pe Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa: "Asta mă întrebi acum?"
Trebuia să fie transferul verii la Craiova, dar rămâne "invizibil". Ce a făcut în meciul cu modesta Sănătatea Cluj
Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Antrenor-surpriză pentru FCSB: "Dacă Gigi Becali acceptă asta, o să-mi pun amprenta la echipă"

Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a învins-o fără drept de apel pe Fiorentina

Gloria Bistrița - FCSB 1-3 | Roș-albaștrii, victorie chinuită în Cupa României

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!

Uluitor! S-a furat un ceas Rolex din vestiarul lui FCSB, iar antrenorul a intervenit imediat: "A arătat ce fel de om e"

Alanyaspor a luat decizia în cazul lui Ianis Hagi



Cristi Chivu, de neoprit pe banca lui Inter! Lecție cu Fiorentina și discurs de campion: "Avem această datorie!"
Liverpool, un dezastru istoric: așa ceva nu se mai întâmplase de 91 de ani!
A explicat de ce a început să plângă imediat după ce soțul său a primit gol: "A fost o perioadă grea"
Întrebarea care l-a scos din minți pe Patrick Vieira, antrenorul lui Genoa: "Asta mă întrebi acum?"
Costel Pantilimon e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Noua ipoteză a anchetatorilor privind moartea Ștefaniei Szabo. Medicii legiști au făcut necropsia

Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Bărbatul din Arad care și-a târât fosta iubită peste un kilometru cu mașina, la 100 km/h, a fost trimis în judecată

Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Acolo a fost cea mai puternică"

