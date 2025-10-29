Aflat la prima experiență din carieră într-un campionat de top al Europei, Stanciu a început foarte bine la Genoa. A marcat în Cupa Italiei, a fost titular în primele două etape din Serie A, însă ulterior s-a accidentat și nu a mai făcut parte din lotul lui Patrick Vieira.

Victor Angelescu: "Ar fi excepțional ca Stanciu să joace la Rapid, dar șansele sunt foarte mici"



Întrebat dacă ar exista posibilitatea ca Stanciu să fie împrumutat la Rapid în iarnă pentru a avea mai multe minute înaintea probabilului baraj pentru CM 2026, președintele Victor Angelescu s-a arătat foarte rezervat. Chiar dacă o astfel de mutare ar putea fi facilitată de Dan Șucu, patronul ambelor cluburi, Angelescu crede că șansele sunt foarte reduse, având în vedere salariul și dorința fotbalistului de a evolua în Serie A.



"Nu se pune problema. Eu l-aș vrea mâine pe Stanciu, dar au trecut doar câteva etape. Din 7 etape, cred că a jucat în două sau trei. E unul dintre jucătorii importanți.



Dacă îi va merge rău clubului Genoa, teoretic ar trebui să aibă mai multe șanse Stanciu de a juca. De obicei, jucătorii au mai puține șanse când echipei îi merge bine, iar cel de pe poziția ta are niște rezultate incredibile. Genoa nu merge bine, deci asta poate însemna o oportunitate pentru Stanciu. El e un jucător important acolo. Dacă în ultimele etape nu a fost în primul 11, nu înseamnă că îl dai.



E ca și cum ne-ai întreba pe noi dacă îl dăm pe Ciobotariu sau Pașcanu. Îi avem pe Kramer, Ciobotariu și Pașcanu, iar unul dintre ei nu joacă. Ce înseamnă asta? Că îl dăm? Nu! Niciodată nu ne-am gândit să dăm unul dintre jucătorii ăștia. Stanciu e un jucător foarte important și nu cred că se pune niciodată problema să revină în România. E vorba și de salariu, iar jucătorul își dorește să joace în Serie A. Din punctul nostru vedere, ar fi excepțional ca Stanciu să joace la Rapid. Toată lumea și-l dorește, dar nu cred că e posibil. Șansele cred că sunt 90% să nu vină", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Vieira a anunțat când revine Nicolae Stanciu

Antrenorul de la Genoa a anunțat de altfel că Nicolae Stanciu s-a refăcut complet și ar putea evolua în meciul din etapa a noua din Serie A. Căpitanul echipei naționale nu a mai jucat de la finalul lunii trecute, când a suferit o accidentare musculară la nivelul coapsei.

”Thorsby? Poate juca pe mai multe poziții și și-a arătat profesionalismul, pentru că nu a jucat prea mult, dar nu a renunțat niciodată. A așteptat momentul lui. A făcut un meci interesant, a marcat un gol și a avut o ocazie cu o lovitură de cap.

Ellertsson? Are capacitatea de a evolua pe mai multe poziții. Martin este pregătit să joace, se antrenează bine și a acceptat această decizie.

Marcandalli s-a antrenat mai mult decât Stanciu, dar amândoi pot reveni în lot”, a spus Patrick Vieira.

