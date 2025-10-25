Marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu, pusă la zid: "Groaznic, dezamăgitor!"

Marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu, pusă la zid: Groaznic, dezamăgitor! Stranieri
Mircea Lucescu a anunțat recent lista preliminară de convocări pentru naționala României înaintea ultimelor meciuri din preliminariile CM 2026, cu Bosnia și San Marino.

Pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu se regăsește și Rareș Ilie (22 de ani). Mijlocașul ofensiv de la Empoli ar putea avea șansa debutului în cazul în care va fi păstrat și în lotul final.

Rareș Ilie, criticat în Italia la câteva ore după ce a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu

Deși are un start bun de sezon în Serie B, cu trei pase decisive în primele nouă etape, Rareș Ilie a dezamăgit vineri seară, la partida cu Modena, pierdută de Empoli, scor 1-2.

Titularizat de Alessio Dionisi, Rareș Ilie a fost înlocuit la pauză, după o repriză în care a încasat un cartonaș galben și nu a avut nicio contribuție ofensivă semnificativă.

"Ilie a dezamăgit. O primă repriză groaznică, iar meciul a durat doar 45 de minute pentru el", au scris jurnaliștii italieni de la Tuttomercatweb.

Conform datelor furnizate de Sofascore, Rareș Ilie nu a expediat niciun șut, nu a reușit vreun dribling și a pierdut posesia de opt ori. Mijlocașul a atins mingea de 21 de ori în prima repriză.

Deși a avut o prestație modestă vineri seară, Rareș Ilie este unul dintre cei mai buni pasatori decisivi din Serie B. Fostul mijlocaș de la Rapid are 3 assist-uri, iar în Coppa Italia a reușit și un gol.

Fostul internațional U21 evoluează la Empoli sub formă de împrumut de la Nice. Clubul italian, aflat pe locul 14 în Serie B, are și opțiunea unui transfer definitiv.

Rareș Ilie, pe lista preliminară a României. Lotul anunțat de Mircea Lucescu

România le întâlnește pe Bosnia sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45 pe ”Stadion Bilino Polje” din Zenica și pe San Marino la Ploiești, pe ”Ilie Oană” marți, 18 noiembrie, de la aceeași oră.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Contra, „secretul“ unui rezultat colosal: „Atât le-am spus!“
CFR - Farul Constanța 0-2: dobrogenii, ocazie monumentală în debutul părții secunde
LIVE pe VOYO | PSG, victorie categorică în fața lui Brest! Alte două meciuri se joacă azi în Ligue 1
Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat
Cristi Chivu, discurs dur după 1-3 cu Napoli. Săgeți către Lautaro? "Am irosit energia pe cearta cu banca lor!"
Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”

Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde

Ioan Becali a propus un alt antrenor la U Cluj, înainte de numirea lui Bergodi: ”Voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate!”

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO în 30 de secunde

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Vestea care îl va demoraliza total pe Gigi Becali! Necunoscuții din Europa care au încasat mult mai mult decât FCSB



Cristi Chivu, discurs dur după 1-3 cu Napoli. Săgeți către Lautaro? "Am irosit energia pe cearta cu banca lor!"
Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat
CFR - Farul Constanța 0-2: dobrogenii, ocazie monumentală în debutul părții secunde
Contra, rezultat-bombă în Qatar: „Guriță“ a reușit surpriza serii în fotbalul arab!
Președintele lui Inter a explodat după eșecul cu Napoli! Discurs furibund la adresa arbitrilor: "Vrem claritate!"
Răzvan Marin, considerat cel mai tare "transfer" de la Cagliari: "Serios, dedicat, și-a câștigat postul"
Horațiu Moldovan l-a exasperat pe antrenorul adversarilor: "Azi a produs 4 miracole!"
