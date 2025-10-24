Stanciu a ratat și ultimele meciuri ale României, amicalul cu Moldova, scor 2-1, și partida cu Austria, scor 1-0, din preliminariile pentru Mondial.

Nicolae Stanciu a revenit la antrenamentele lui Genoa

Stanciu s-a recuperate la Genoa, iar recent s-a întors sub comanda lui Patrick Vieira la antenamente.

Cu toate acestea, Vieira susține că Stanciu este în urmă cu pregătirea fizică, astfel că șansele că liderul echipei naționale să joace împotriva lui Torino în runda a opta din Serie A sunt aproape nule.

”Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică, dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, a spus Vieira, conform buoncalcioatutti.it.

Anunțul lui Vieira vine la scurt timp după ce Mircea Lucescu l-a inclus în lotul preliminar pe Nicolae Stanciu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.

