Genoa, echipa la care omul de afaceri român Dan Șucu este acționar majoritar, traversează un început dificil de sezon în Serie A.



După șase etape, formația pregătită de Patrick Vieira nu are nicio victorie, cu un bilanț de doar două remize și patru înfrângeri.



„Grifonii” ocupă locul 19 în clasament, cu două puncte și un golaveraj de –6. Sub ei se află Pisa, echipa lui Marius Marin, tot cu două puncte, dar cu golaveraj –7.



„Mâna dreaptă” a lui Dan Șucu a vorbit despre planurile echipei



Înaintea meciului cu Parma, fosta echipă a lui Dennis Man, Valentin Mihăilă și Chivu, „principalul” Vieira a transmis un mesaj clar: echipa trebuie să rămână concentrată și să arate progres.



„Toate meciurile sunt importante, dar cel cu Parma este unul special, pentru că jucăm cu un adversar direct în lupta pentru salvare. Obiectivul nostru este să rămânem în Serie A, iar pentru asta trebuie să jucăm meciul potrivit din punct de vedere tactic și fizic. Doar așa putem câștiga”, a spus Vieira, citat de pianetagenoa1893.net.



„Stanciu nu va putea juca”



Vieira a oferit și informații despre situația medicală a echipei. Francezul a dezvăluit că Nicolae Stanciu, căpitanul „tricolorilor”, nu va fi apt pentru partida împotriva „cruciaților”.



„Ostigard s-a antrenat normal și ar trebui să fie apt pentru meci. Cornet a revenit la antrenamente, dar vom decide mâine dacă va fi inclus în lot. Messias și Stanciu nu vor putea juca”, a continuat francezul.



În final, antrenorul francez a răspuns criticilor legate de lipsa rezultatelor: „Există două moduri de a privi lucrurile. Pe tabelă avem puține puncte, dar dacă analizăm prestațiile, meritam mai mult. Cu Bologna am fost penalizați ușor, iar cu Napoli meritam poate un rezultat mai bun. Trebuie să fim mai concentrați și mai atenți la detalii.”



Genoa joacă duminică împotriva Parmei. Cele două formații se vor duela de la ora 16:00, pe stadionul ”Luigi Ferraris” din Genova.

