SONDAJ: A luat Stanciu decizia potrivita? Toate reactiile oamenilor de fotbal: cine il critica si cine ii ia partea. VOTEAZA in articol

Stanciu a dat fotbalul din Europa pe banii arabilor, iar parerile oamenilor din fotbalul romanesc sunt impartite.

Stanciu, unul dintre cei mai buni jucatori din nationala, a fost convins de banii arabilor sa lase fotbalul din Europa.

Parerile oamenilor de fotbal sunt impartite. Gica Popescu si Duckadam ii iau apararea, si spun ca decizia lui Stanciu este cat se poate de normala, in timp ce Marica spune cu amaraciune ca plecarea lui Stanciu la arabi este imaginea societatii romanesti.

Ciprian Marica: "Este o decizie in conformitate cu societatea din Romania, care din pacate nu mai pune pret de valori, pe obiective marete sau idoli. Nu mai creem, nu mai avem motivatie, nu mai avem pentru ce. Si atunci, singura motivatie raman banii. Din pacate." Declaratia completa AICI

Gica Popescu: "Mie mi se pare o decizie normala, daca acesta este salariul pe care l-a primit, de 3 milioane de euro. Nu stiu cine ar fi rezistat, dintre cei care il critica, sa faca acest pas. Viata jucatorilor de fotbal este foarte scurta, pana la 35, 37 de ani, si trebuie sa ne asiguram restul vietii in aceasta perioada. El trebuie sa isi asigure familia, in primul rand, sa isi asigure viitorul copiilor, din punct de vedere financiar, si daca se poate sa faca si performanta, cu atat mai bine." Declaratia completa AICI

Helmuth Duckadam: "La banii astia as fi plecat pe jos la arabi." Mai multe AICI

Gigi Becali: "Eu ma bucur pentru el. Ma bucura reusita omului. Cand am vazut ca primeste bani multi, m-a facut fericit! Eu l-a vazut si am dat 1 milion de euro pe el la Vaslui. Lumea zicea ca sunt nebun, dar am luat aproape 10 milioane pe el. El e un om care mi-a adus bani si acum si el primeste o suma mare. Ma bucura atunci cand oameni cu care eu am facut bani reusesc in viata." Declaratia completa AICI

Cosmin Contra: "Nicusor Stanciu ramane in vederile mele si daca acest transfer se realizeaza. Orice jucator important pentru echipa nationala va ramane in atentia mea indiferent unde se va transfera." Declaratia completa AICI

Mihai Mironica: "O natiune e dezamagita de un roman, dar romanul e fericit de ceea ce i se intampla. Nicolae Stanciu a plecat deja de la 25 de ani spre cimitirul elefantilor, Arabia Saudita. Acolo va avea un salariu de 2,5 milioane de euro pe an, cel mai mare primit de un jucator roman. Inca un roman de top din fotbalul nostru care ingroasa grupul golfăroilor, “secta” infiintata de Olaroiu, regele Golfului. Povestea lui Stanciu este povestea fotbalului nostru." Articolul complet AICI

