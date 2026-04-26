FOTO Arabii, recunoscători românului care a scris istorie în Asia: fotografia distribuită, superbă!

Un fost selecționer al României e pomenit și acum în fotbalul arab, deși s-a „pensionat“ de un deceniu.

În clubul select al marilor antrenori români, Anghel Iordănescu (75 de ani) are un loc special, alături de regretații Mircea Lucescu și Ștefan Kovács și reputatul László Bölöni (73 de ani).

Rezultatele remarcabile ale celui poreclit „Generalul“ au depășit granițele fotbalului românesc. După ce a scris istorie cu Generația de Aur, în perioada 1993-1998, Iordănescu a activat cu succes și peste hotare. Mai ales în zona arabă, fostul selecționer a lăsat o impresie excelentă. Aici, „Generalul“ a pregătit, pe rând, Al-Hilal Riad (1999-2000), Al-Ain (2001-2002), Al-Ittihad Jeddah (2005-2006) și din nou Al-Ain (2006). Vorbim despre niște coloși din Orientul Mijlociu!

Anghel Iordănescu, un antrenor respectat în lumea arabă

Performanța lui Iordănescu, egalată după 21 de ani!

Cât timp a lucrat în fotbalul arab, „Generalul“ a cucerit șapte trofee. Totuși, două dintre ele au fost mai importante: cele două Ligi ale Campionilor pe care le-a câștigat cu Al-Hilal (1999-2000) și cu Al-Ittihad Jeddah (2005). Primul triumf a fost obținut în vechiul format al competiției, cel de al doilea după introducerea noului sistem competițional.

Aceste victorii uriașe, în cea mai importantă competiție intercluburi din Asia, i-au asigurat locul lui Anghel Iordănescu în istoria fotbalului din Orientul Mijlociu. Dovadă și faptul că acum, după finala Champions League de ieri, arabii și-au adus aminte de fostul selecționer al României.

Sport.ro a scris aici că trofeul cel mai râvnit din Asia, la nivel de cluburi, a fost câștigat de Al-Ahli Jeddah. Prin acest succes, neamțul Matthias Jaissle a egalat performanța istorică a lui Anghel Iordănescu. După 21 de ani!

Concret, Jaissle a devenit al doilea antrenor care a câștigat două Ligi ale Campionilor în Arabia Saudită. Ambele sale victorii au fost la Al-Ahli Jeddah, în 2024-2025 și 2025-2026. Din acest punct de vedere, Matthias Jaissle e chiar unic, pentru că a câștigat Champions League în sezoane succesive.

În tot fotbalul asiatic, mai e un singur antrenor cu două trofee de Champions League în palmares. Vorbim despre sud-coreeanul Choi-Kang hee, care a triumfat în această competiție cu Jeonbuk, mai întâi în 2006, iar apoi în 2016.

Revenind la Anghel Iordănescu, arabii l-au pomenit după succesul celor de la Al-Ahli în finala de ieri, punându-l lângă Matthias Jaissle, după cum se poate vedea mai jos.

Publicitate
