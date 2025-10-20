Florinel Coman numără zilele până la redeschiderea perioadei de transferuri, în ianuarie! În speranța că, de această dată, va reuși ce n-a putut să facă, în vară. Adică, să evadeze din Qatar, unde ajuns într-un anonimat fotbalistic.

Problema e că această aventură ratată a românului, în fotbalul arab, e în desfășurare pe bani mulți. Practic, Al-Gharafa a aruncat peste 6 milioane de dolari pe apa sâmbetei, când ne uităm în ce situația a ajuns Florinel, după cum Sport.ro a arătat aici.

Presa din Qatar: Coman, cel mai scump jucător care nu joacă!

Diseară, de la ora 21.15, echipa lui Coman va fi implicată într-o partidă crucială din etapa a 3-a din Champions League. La Jeddah (Arabia Saudită), se vor întâlni Al-Ahli și Al-Gharafa într-o dispută inegală, după cum au remarcat jurnaliștii arabi.

„Al-Ahli are un lot care valorează de cinci ori mai mult decât cel al lui Al-Gharafa. Diferența uriașă reiese în evidență, când vedem că jucătorii lui Al-Ahli valorează 173,5 milioane de euro pe piața transferurilor, pe când cei ai lui Al-Gharafa sunt cotați la doar 32,4 milioane de euro. Superioritatea saudiților e demonstrată și de faptul că au vedete pe toate posturile, în comparație cu Al-Gharafa. De fapt, la formația din Doha, cel mai bine cotat jucător e Florinel Coman, care nu joacă. Românul e cotat la 5 milioane de euro, la fel ca și colegii săi Alvaro Djalo și Fabricio Diaz“, a scris presa arabă.

Într-adevăr, potrivit transfermarkt.com, Florinel Coman e cotat la 5 milioane de euro, la ora actuală. De remarcat că, după plecarea de la FCSB, valoarea sa de piață s-a micșorat considerabil. În 2024, fix înainte de a semna cu Al-Gharafa, Coman era cotat la 7 milioane de euro, în apogeul carierei sale, dacă ne luăm strict după cifrele de la transfermarkt.

