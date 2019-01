Fericita ingropare a lui Nicusor! Mihai Mironica, dupa transferul lui Stanciu la arabi

O natiune e dezamagita de un roman, dar romanul e fericit de ceea ce i se intampla

Nicolae Stanciu a plecat deja de la 25 de ani spre cimitirul elefantilor, Arabia Saudita. Acolo va avea un salariu de 2,5 milioane de euro pe an, cel mai mare primit de un jucator roman. Inca un roman de top din fotbalul nostru care ingroasa grupul golfăroilor, “secta” infiintata de Olaroiu, regele Golfului.

Povestea lui Stanciu este povestea fotbalului nostru. Zi de zi auzi de jucatori romani aflati “in vizorul” unor cluburi de top din Occident. Si, dupa astfel de baliverne, vine momentul adevarului, insotirea cu o astfel de cadana precum Al Ahli. Despre Stanciu, vreun impresar sclipicios a raspandit prin presa ca pe urmele romanului ar fi ditamai Milan, Borussia Dortmund si Chelsea. Intr-adevar, era vorba de Milan, doar ca era Milan al Arabiei.

Nu este decat un remake al clasicului cu Mirel Radoi in rolul principal. Finul patronului a fost, tot asa, bagat de presa “in vizorul” lui Bayern si al altor astfel de cluburi, cand, in realitate, doar unchiu’ Olaroiu i-a putut face rost de o evadare din Divizia A, la echipa pe care o antrena atunci in Arabia.

Dupa plecarea lui Radoi la arabi, Ionut Lupescu a indraznit sa spuna ca jocul fostului capitan al Stelei a scazut. Radoi s-a suparat atunci precum un seic usor iritabil si i-a dat Romaniei cel mai tare sut pe care l-a reusit in cariera. Cine mai avea nevoie de un tricolor cand are monocolorul sublim al petrodolarilor? Ce a indraznit atunci Lupescu sa sopteasca, acum striga toata lumea in gura mare: pentru Stanciu este un regres enorm ingroparea in dolarii arabilor. Inclusiv presedintele si directorul tehnic al Federației spun asta in spatiul public. Insa pun pariu ca Stanciu, in ciuda acestui val public de aprecieri negative, va continua sa vina la echipa nationala, nu precum usor bosumflabilul Radoi.

Si de ce sa nu mai fie Stanciu chemat la nationala? A fost cel mai bun marcator si cel mai bun jucator al Romaniei in 2018. Aventura lui Stanciu la arabi ar trebui sa-i aduca expulzarea din nationala cand vom avea altii mai buni pe pozitia lui. Vad ca Porumboiu ni-l propune pe Hagi cel Mic in locul lui Stanciu. E ca si cum nu am sti cum sa facem sa terminam si dupa Feroe in grupa pentru EURO.

Ani in sir m-am ocupat de programul “Vreau sa fiu Mare”, prin care se cautau pusti cu potential prin toata tara. Mai toti copiii vorbeau de Barcelona, Real... Si cand cresc, tinerii vorbesc despre campionatul Spaniei. Cand anii trec, vine maturizarea, apar si proprii copii, ne intoarcem cu fata spre Rasarit. Si vine impresarul cu haine de 600.000 de euro pe ea si te ia de mana spre cimitirul cu cavouri din aur, asa cum a facut si cu sotul ei careia i-a cerut sa semneze cu un Al Ceva si nu cu o echipa de mare traditie din Bundesliga, unde n-a mai calcat picior de antrenor roman. Si asta pentru ca “avem multi copii in familie”...

Pe vremuri, nu ne inspira ceva mai mult decat imagini cu mari fotbalisti romani in momente triumfatoare in mari competitii europene, mondiale. De acum, inspiratia pentru tineri va veni din outfit-ul impresarului luat din mall-ul din Dubai...