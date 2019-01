"Asta e societatea noastra! Nu mai avem idoli, nu mai avem vise, conteaza doar banii!" Marica, despre transferul lui Stanciu la arabi

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Ciprian Marica spune ca plecarea lui Stanciu la arabi ne arata o realitate a societatii si a fotbalului romanesc, in care jucatorii nu mai au ca obiectiv performanta sportiva, ci sumele din conturi.

Stanciu a ales sa dea fotbalul din Europa, si probabil si statutul de la echipa nationala, pentru banii arabilor.

"Este o decizie in conformitate cu societatea din Romania, care din pacate nu mai pune pret de valori, pe obiective marete sau idoli. Nu mai creem, nu mai avem motivatie, nu mai avem pentru ce. Si atunci, singura motivatie raman banii. Din pacate."

"Nu este de condamnat, este o realitate. Imi aduc aminte ca spre finalul carierei mele auzeam tot mai des lucruri de genul <<Bai, oricum nimeni nu iti ridica statuie, asa ca trebuie sa vezi la final cati bani ai in cont.>>"

"Pe vremea mea, cu toate ca nu sunt atat de batran, puneam foarte mare pret pe echipa la care jucam. Era o concurenta intre noi, sa ajungem sa jucam la o echipa cu renume, intr-un campionat puternic, o concurenta pozitiva."

"Acum, dupa cum vedem, ceea ce se intampla in societate se reflecta si in sport.", a spus Marica la Ora exacta in sport (PRO X).