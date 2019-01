Un nume URIAS din tenis e aproape sa vina langa Simona Halep! Cine se va ocupa de ea, alaturi de belgianul Van Cleemput

Simona Halep e aproape sa mai dea o lovitura importanta de imagine.

Ilie Nastase lasa de inteles ca fostul campion german Boris Becker ar fi aproape sa intre in echipa lui Halep in calitate de consultant. Ar fi parte din strategia lui Ion Tiriac de a-l ajuta pe fostul sau elev, aflat acum intr-o situatie materiala dificila.



"Am auzit si eu de la altii", a spus Nastase pentru Libertatea atunci cand a fost intrebat de posibilitatea ca Becker sa faca parte din staff-ul lui Halep.

Simona se va pregati alaturi de Thierry van Cleemput pentru urmatoarele doua turnee la care participa, Dubai si Doha.