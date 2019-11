Singurul roman care a jucat in Islanda: “Sunt relaxati, nu au presiune. Au un singur capitol la care sunt mai buni ca noi”

Cristi Puscas, actualul mijlocas al celor de la UTA, a jucat in Islanda.

In 2016, Cristi Puscas a jucat pentru KF Fjardabyggd, echipa din liga secunda islandeza. Mijlocasul central care jucase si la FCSB, se accidentase, cand era sub contract cu Metalul Resita, si perioada de transferuri se incheiase in restul campionatelor europene, asa ca a acceptat o aventura in indepartata insula din Atlanticul de Nord. Dupa perioada petrecuta in Islanda, Puscas a mai evoluat la Dunarea Calarasi si este acum legitimat la UTA, liderul Ligii 2.

„Eu am ajuns acolo la propunerea unui impresar. Nu mai puteam sa ma transfer in alt campionat, asa ca am acceptat. Am vazut ca am cazut cu Islanda la barajul pentru Euro 2020, eu cred ca avem prima sansa. Cred ca, per ansamblu, avem jucatori mai buni si o echipa mai valoroasa. Cred ca suntem mai tehnici, stam mai bine tactic, avem fotbalisti mai completi.

Oricum, jucatorii lor cei mai buni din nationala joaca in strainatate. Au investit mult in juniori, ii cresc si ii lasa sa plece in alte tari, pentru a castiga o experienta pe care nu o pot castiga in Islanda. Isi dau seama ca sunt o tara mica si nu pot investi in echipele de club cat ar dori. Multi dintre jucatorii din campionatul intern lucreaza part-time si vin la antrenament de placere. Doar la echipele din Reykjavik sunt profesionisti toti si au conditii mai bune de pregatire.

Singurul capitol la care ne intrec este agresivitatea. Nu alergam si nici nu avem rautatea lor pozitiva. Daca treci de ei, vin iar si iar dupa tine, nu se lasa batuti prea usor. Pot sa spun ca joaca un fotbal simplu, dar eficient, si ca sunt foarte bine claditi fizic, stau bine la acest capitol. Un alt plus pentru ei este ca nu au aceasta presiune venita dinspre presa si public, cum exista la noi. Sunt foarte relaxati, joaca de placere, toata lumea intelege ca e un sport, unde nu poti castiga toate meciurile. Nu fac inmormantare dupa o infrangere sau dupa un meci mai slab. Nu au o presiune continua sa castige fiecare meci si sa faca spectacol, asa cum exista in Romania.

Ei nu stiu multe lucruri despre Romania, de fapt nu stiau nimic, cand am ajuns eu acolo. Stiau doar ca e o tara din Europa si cam atat. Sunt foarte focusati pe societatea lor, economia lor si relatiile cu vecinii apropiati, ii intereseaza progresul si bunastarea propriei tari. Conditiile sportive au fost bune: salariile se plateau la timp, existau foarte multe terenuri sintetice de calitate, pentru ca nu ii ajuta prea mult clima, a fost o experienta placuta. In plus, la nivel de organizare, sunt mult peste noi. Nu exista insolvente sau faliment, deplasarile se fac cu avionul, salariile vin la timp, iar unele dintre ele sunt mai mari acolo, in liga a doua, decat in Romania, in Liga 1.

Peisajele sunt superbe, infrastructura foarte buna. Toata lumea munceste, toata lumea e fericita, nu am vazut islandez suparat, cat am stat acolo, iar calitatea vietii e foarte ridicata. Criminalitatea e redusa, politistii nu au pistoale asupra lor, nici nu se incuie usa la casa sau la masina”, a declarat Puscas pentru Sport.ro.