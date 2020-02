Ipoteza soc! Vor trebui sa stea “tricolorii” in carantina inaintea barajului cu Islanda?

Daca situatia medicala din Romania se inrautateste, nationala Romaniei ar putea avea surprize la aterizarea pe aeroportul din Islanda.

Autoritatile islandeze au anuntat ca, incepand cu 24 ianuarie, au activat un plan de masuri pentru prevenirea imbolnavirii si raspandirii infectiei cu COVID-19 pe insula, iar Epidemiologistul Sef al Directoratului de Sanatate si Departamentul de Protectie Civila si Management al Urgentelor din Islanda au inceput deja sa actioneze conform planului, prioritate avand masurile luate pe Keflavik International Airport. Pe acest aeroport, cel mai important din tara, urmeaza sa aterizeze si delegatia „tricolorilor” pentru meciul de pe 26 martie, contand pentru semifinala barajului pentru un loc la Euro 2020.

Cum in Romania a fost depistat primul caz de pacient purtator de coronavirus, iar in luna pana la disputarea partidei se asteapta ca numarul cazurilor sa se imnulteasca alarmant pe teritoriul tarii noastre, se poate ajunge la situatia ca autoritatile islandeze sa ceara delegatiei noastre masuri drastice de preventie, in conditiile in care partida este una considerata istorica, iar nordicii nu vor sa renunte la organizarea pe propriul teren si nici nu vor sa auda de inchiderea tribunelor. Aceasta inseamna, in caz extrem, ca spectatorilor romani sa le fie interzis accesul in tara, iar unii jucatori sau toata delegatia sa stea 14 zile in carantina, inaintea importantului meci, in conditiile in care jucatorii evolueaza in Romania, Italia, Turcia (granita cu Iranul, grav afectat), Rusia sau Ungaria (cetateni infectati in alte tari; granita cu Austria, Romania si Croatia), unde s-au depistat cazuri.

Conform datelor publicate de Iceland Review, islandezii le cer pasagerilor sa completeze chestionare in care sa anunte daca au fost in ultimele 14 zile in China, daca vin dintr-o tara unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus sau daca au intrat in contact cu o persoana infectata, dar si sa recunoasca daca prezinta simptome ale bolii. In plus, personalul medical al aeroportului va efectua controale amanuntite in mod aleatoriu. In cazuri speciale, se poate ajunge pana la masuri de introducere in carantina a celor vizati. Pana acum, in Islanda, tara cu doar 364.000 de locuitori, nu s-a inregistrat niciun caz de coronavirus. Pe de alta parte, inmultirea cazurilor de coronavirus ne-ar putea ajuta sa jucam meciul cu Ungaria sau Bulgaria cu tribunele inchise, in deplasare.

NATIONALA FEMININA A CHINEI, TINUTA IN CARANTINA INTR-UN HOTEL DIN AUSTRALIA

Un caz similar s-a petrecut in urma cu o luna in Australia, acolo unde nationala feminina a Chinei a fost retinuta in carantina intr-un hotel din Brisbane, dupa ce runda a treia a calificarilor pentru Jocurile Olimpice fusese mutata de la Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, la Nanjing si apoi in Australia, la Sydney. Unele jucatoare, care sarbatorisera Anul Nou Chinezesc in tara natala, nu au mai putut participa la turneu, dupa inchiderea oraselor afectate si inasprirea masurilor de carantina. Totusi, nationala chineza a invins Thailanda (6-1) si Taipei (5-0) si a remizat cu Australia (1-1), iar in play-off va juca cu Coreea de Sud, tot in Australia, la Sydney, pe 6 si 11 martie. De asemenea, tot din cauza inmultirii cazurilor de coronavirus, mai multe competitii sportive programate in China, in acest inceput de an, printre care si Marele Premiu al Chinei de la Shanghai, au fost anulate, iar meciuri de fotbal din Asia de Sud-Est si din Italia (Serie A si Serie B), au fost amanate.