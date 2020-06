Becali a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Hagi! Pe cine se duc primele MILIOANE in vara: Viitorul a refuzat CFR si Craiova

Becali pregateste primele doua mutari pentru finalul sezonului!

Boboc si Ghita sunt jucatorii de la Viitorul pe care a pus ochii. Becali a luat deja legatura cu Hagi pentru a incepe negocierile, dar creatorul Viitorului a mutat discutia la finalul sezonului.

"Boboc imi place, e bun si pe stanga, si pe dreapta. Plus ca e bun si in aparare, si in atac. De Ghita, am vorbit cu Hagi acum 3 luni. Mi-a spus ca mai discutam la vara", a dezvaluit Becali la Digisport.

Ambii fotbalisti au avut oferte importante in ultimele luni. Ghita a fost dorit de Craiova, in timp ce Boboc a primit o propunere concreta de la campioana CFR. Hagi a fost nemultumit de oferte si a i-a pastrat pe ambii.

Daca ajung la FCSB, Boboc si Ghita le pot calca pe urme prietenilor Coman, Nedelcu, Mitrea, Vina sau Tanase. In schimbul 'pachetului' Ghita - Boboc, Hagi se asteapta sa obtina in jur de doua milioane de euro.