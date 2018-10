ROMANIA U21 - TARA GALILOR U21 | Un nou mesaj mobilizator din partea lui Andrei Radu "Cel Frumos": "E momentul nostru!" FOTO

Andrei Radu e una din marile sperante ale nationalei U21, de la ora 19:00, in direct la PROX!

Romania intalneste Tara Galilor in penultima partida din preliminariile EURO U21. Cu patru puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechenstein, nationala mica ajunge dupa 20 de ani la un turneu european.

Andrei Radu a fost eroul Romaniei in deplasarea din Portugalia, cand a aparat penalty in minutul 99. Inainte de meci, el a tinut un discurs mobilizator in vestiar.

Acum a transmis un mesaj prin intermediul Instagram. "E momentul nostru. Luptam impreuna! Hai Romania!", a scris portarul de la Genoa.