Gafa goalkeeper-ului Andrei Radu, care și-a introdus mingea în poartă în minutul 90+5 chiar la debutul pentru Cremonese (2-3 cu Fiorentina în prima etapă din Serie A), i-a adus o sumedenie de critici românului, însă clubul italian a postat marți la prânz un superb mesaj de susținere pentru fotbalist.

”Fiecare jucător cremonez, ca atare, face parte dintr-o familie, un club, un grup.

Fiecare laudă și fiecare critică la adresa unui individ se adresează întotdeauna întregii echipe. Pentru că așa suntem, uniți atât pe teren cât și în afara lui, în bucurii și mai ales în dificultăți.

Am scris-o după meci: am pierdut ca echipă, vom câștiga ca echipă”, a postat Cremonese pe pagina oficială de Facebook și pe contul oficial de Twitter ale clubului, completând mesajul cu o definiție din dicționar a cuvântului ”empatie”. (Foto: US Cremonese)