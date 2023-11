Andrei Radu a fost titular pentru al doilea meci consecutiv la Bournemouth, după ce titularul Neto s-a accidentat. „Cormoranii” au deschis scorul în minutul 31, prin Gakpo, dar Kluivert a egalat, în minutul 64. Liverpool însă și-a adjudecat calificarea datorită golului marcat de Darwin Nunez, în minutul 70.

Andrei Radu, mulțumit după jocul cu Liverpool

În ciuda înfrângerii, Andrei Radu s-a arătat mulțumit de modul în care Bournemouth s-a prezentat în duelul cu echipa lui Jurgen Klopp. Portarul român s-a plâns de condițiile meteo însă și a recunoscut că a „înghețat” în poartă din cauza frigului.

„A fost un meci extrem, extrem de dur, dar cred că vremea a fost mult mai dură, sincer. Am făcut o treabă incredibilă, chiar am făcut. Am jucat senzațional și ca echipă, însă nu am reușit să egalăm într-un final. Am sperat până la final, dar ăsta este fotbalul. Am fost puțin ghinioniști.

Au marcat un gol incredibil, trebuie să îl văd după pentru că nu am reușit să îl revăd, așa că nu pot să judec, din meci pare imposibil să ajung acolo, însă trebuie să revăd faza.

(n.r. dacă au fost cele mai rele condiții în care a jucat) Am înghețat. Jocul de picior nu a fost incredibil pentru că mi-au înghețat picioarele. A fost o nebunie, dar trebuie să ne adaptăm, suntem fotbaliști profesioniști, trebuie să ne adaptăm. Suntem plătiți să jucăm fotbal, deci nu ne putem plânge de ceva, însă pentru a juca un fotbal de calitate e mai bine ca vremea să fie una bună”, a declarat Andrei Radu conform bournemouthecho.co.uk.

Andrei Radu o așteaptă pe Manchester City: „Putem obține ceva din meciul acela!”

Bournemouth și-a încercat norocul la ultima fază a meciului, o lovitură liberă pentru care Radu a urcat în careu, însă și-a blocat coechipierul, pe David Brooks, care a șutat spre poartă. Portarul român a glumit pe seama acestui lucru.

„Am făcut treaba fundașilor lui Liverpool! A fost cu mare ghinion și sunt trist din cauza asta, dar e okay, acum nu mai contează. Trebuie să ne focusăm pe meciul cu Manchester City, care este extrem, extrem de important. Venim după victoria cu Burnley și trebuie să arătăm aceeași mentalitate din meciul cu Liverpool și împotriva lui City. Cred că putem obține ceva din meciul acela”, a adăugat goalkeeper-ul.