ROMANIA - TARA GALILOR, LIVE, ORA 19:00 | Record pentru nationala de tineret! Calificarea la EURO se decide in fata unui stadion arhiplin

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Romania - Tara Galilor este meciul care poate aduce calificarea echipei lui Radoi la Campionatul European din 2019. Nationala de tineret poate face pasul catre turneul final in aceasta seara la Cluj, in fata unui stadion ce se anunta arhiplin.

Rezultatele foarte bune obtinute de nationala de tineret au atras suporterii la stadion. Peste 10.000 de fani si-au cumparat pana acum bilete pentru meciul din aceasta seara cu Tara Galilor. E un record de asistenta pentru Romania U21.

Romania U21 mai are nevoie de patru puncte din ultimele doua meciuri ale grupei pentru a fi matematic calificata la EURO. Avantajul elevilor lui Radoi este ca atat confruntarea cu Tara Galilor, cat si partida cu Liechtenstein se disputa in Romania. Ultimul meci al grupei va fi marti, ora 21:00, la Ploiesti, in direct la ProX.

Portugalia U21 a pus presiune pe Romania. Joi seara, portughezii au spulberat pe Liechtenstein, singura echipa a grupei cu zero puncte, scor 9-0. Portugalia a urcat pe primul loc, cu 19 puncte, insa si cu un meci in plus jucat. Romania redevine liderul grupei daca va castiga la Cluj.