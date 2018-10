ROMANIA - TARA GALILOR, VINERI, LA PRO X | Radoi isi tine jucatorii in priza: "Deocamdata, nu am realizat nimic!" Romania U21 se califica daca obtine 4 puncte

Romania - Tara Galilor, vineri, ora 19:00, in direct la ProX.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Nationala de tineret este aproape de o performanta pe care a mai atins-o in urma cu 20 de ani: calificarea la un Campionat European. Echipa lui Radoi mai are nevoie de doar patru puncte in ultimele doua jocuri ale grupei.

Primul dintre ele este cel cu Tara Galilor, partida care se va disputa la Cluj pe un stadion ce se anunta arhiplin. 8.000 de bilete s-au vandut pana acum. Radoi isi tine elevii in priza: "Deocamdata nu am realizat nimic".

Radoi se teme de Tara Galilor pe o care o considera cea mai buna echipa a grupei atunci cand vine vorba de pozitionarea in teren si jocul fara minge.

"Deocamdata nu am realizat absolut nimic. Mai avem doua finale de jucat, maine seara va fi prima si abia apoi ne putem gandi ce ar inseamna o calificarea la Campionatul European. Putem spune ca avem 95% sanse de calificare daca vom invinge Tara Galilor pentru ca am mai avea nevoie de un singur punct. Daca nu vom obtine acel punct contra Liechtensteinului, sincer va spun, ca nu avem ce cauta la un Campionat European. Sper ca maine seara, dupa un meci victorios, lumea sa aiba doar cuvinte de lauda la adresa jucatorilor. Au fost putine generatii, chiar si la nivelul echipei mari, in care jucatorii au inteles sa se sacrifice din punct de vedere individual si sa joace pentru echipa. Inainte sa se gandeasca la pasul catre nationala mare, ei trebuie sa obtina o performanta, iar aceasta performanta ar fi aceasta calificare.

Conteaza foarte putin cineva va marca. Speram ca stadionul sa fie plin si sa ne sustina in momentele grele. Nu veti vedea niciodata echipa, cel putin cat voi fi eu selectioner, sa joace doar pe contraatac. Tara Galilor este cea mai periculoasa echipa din grupa atunci cand nu are balonul. Ma asteptam sa aiba mult mai multe puncte. Ne uitam la meciul echipei nationale impreuna (n.red. Lituania - Romania)", a declarat Mirel Radoi in cadrul conferintei de presa.