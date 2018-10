ROMANIA U21 - TARA GALILOR U21 | Cote pariuri: nationala mica e MARE favorita! Cati bani poti sa castigi

Nationala U21 are sansa istorica de a merge la EURO in 2019!

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Pustii lui Radoi au diseara in fata ultimul obstacol inaintea EURO U21: Tara Galilor, echipa cu care au remizat in tur, dar cu doua eliminari in tabara noastra. Romania a batut tot apoi, iar acum e marea favorita la calificare.

Cu 4 puncte din meciurile cu Tara Galilor si Liechtenstein, Romania se califica. Si casele de pariuri dau Romania drept mare favorita in fata galezilor: 1.3 e cota Romaniei sa se impuna diseara la Cluj.

Galezii au cota 9 sa invinga in Romania de la ora 19:00 in direct la PROX. Si remiza ajuta nationala, iar casele au fixat cota 4.5 pentru un nou scor egal intre cele doua echipe.

Un meci cu peste 2,5 goluri are cota 2, in timp ce sub acelasi numar de goluri e cotat cu 1.7.

Romania - Tara Galilor, calificari EURO U21, ora 19:00, in direct la PROX!