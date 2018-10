"Parintii mei muncesc la o ferma de capsuni, vreau sa ajung fotbalist mare ca sa-i scot de acolo!" Povestea de viata a lui Alex Pascanu, fundasul de la U21

PRO X transmite meciul dintre Romania U21 si Tara Galilor, joi, de la ora 19:00. Bucurati-va de fotbal!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Alex Pascanu, fundasul din nationala U21 a Romaniei, joaca de 10 ani la Leicester.

Parintii lui s-au mutat in Anglia la inceputul anilor 2000, si dupa ce si-au gasit un loc de munca stabil, i-au adus alaturi de ei si pe cei doi copii - Alex si sora lui.

Pascanu spune ca marele lui vis este sa rasplateasca sacrificiile pe care le-au facut parintii.

"Sunt foarte mandru de parintii mei, nu are de ce sa imi fie rusine. Stiu cate sacrificii au facut pentru mine, iar asta ma motiveaza in plus sa am de ce sa trag, sa pot sa ii ajut si eu."

"Ai mei muncesc la ferma de capsuni de aproape 20 de ani. Sper ca intr-o zi sa pot sa ii scot de acolo."

"E o viata grea, au facut multe sacrificii pentru mine si as vrea sa ii rasplatesc", a spus Pascanu, intr-un interviu pentru PRO TV.

"Cel mai mult imi placea in vacante, cand veneam in Romania!"



Pascanu a facut scoala la Leicester, dar nu a uitat sa vorbeasca limba romana. Are in continuare multi prieteni in Romania, cu care se intalneste in vacante.

"Am facut scoala in Anglia, dar nu am pierdut contactul cu limba romana. Intre februarie si noiembrie, vin multi romani la ferma, si vorbesc cu ei."

"Am plecat in Anglia de la 5 ani, dar cand eram mic, veneam in vacante in Romania, vara, iarna, imi placea foarte mult." a povestit Pascanu intr-un inteviu pentru PRO TV.

"Noi trebuie sa credem ca putem castiga Euro! Eu zic ca nimic nu e imposibil in fotbal, dupa ce am vazut-o pe Leicester campioana" - Alex Pascanu