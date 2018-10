ANALIZA / Ce cluburi au dat cei mai multi jucatori pentru nationala U21 in actualele preliminarii

In total, selectionerii Daniel Isaila si Mirel Radoi a convocat 43 jucatori, multi dintre ei evoluand in strainatate.

De-a lungul acestei lungi campanii, doar 6 jucatori au fost convocati pentru toate meciurile echipei nationale U21. Acestia sunt Ionut Radu (Inter Milano / Avellino / Genoa), Alexandru Pascanu (Leicester), Virgil Ghita (Viitorul), Marco Dulca (Swansea), Ianis Hagi (Fiorentina / Viitorul) si Florinel Coman (Viitorul / FCSB). Daca jucatorii care evolueaza la cluburi din strainatate si de la Viitorul au reprezentat aproape la fiecare actiune mai mult de jumatate din lotul convocat, este interesant cum a inceput sa furnizeze jucatori FCSB. Clubul bucurestean nu a avut niciun jucator convocat la primul meci al preliminariilor (iunie 2017) pentru ca la ultimele doua partide jucate (septembrie 2018), dupa mai multe transferuri, sa aiba nu mai putin de cinci convocati. Alte cluburi care au oferit in mod constant jucatori sunt CSU Craiova, Dinamo, CFR Cluj sau Sepsi.



De asemenea, reprezentativa U21 a avut doi selectioneri in aceasta campanie de calificare. Daniel Isaila a condus echipa in 6 meciuri, inregistrand 3 victorii si 3 egaluri (12 puncte din 18 posibile). Dupa plecarea lui Isaila la Al Hazem (Arabia Saudita), Mirel Radoi l-a inlocuit si a stat pe banca nationalei de tineret la urmatoarele doua meciuri (2 victorii / 6 puncte) si va incheia saptamana viitoare campania, cu ultimele doua partide.



De mare ajutor pentru construirea unei echipe performante a fost si Regula U21, impusa de FRF si acceptata cu cateva rezerve de LPF si cluburi, in 2016. De la o nationala de tineret care abia gasea fotbalisti eligibili sa fie selectionati, majoritatea lor venind fara meciuri in picioare de la echipele de club, s-a ajuns ca selectionerii sa aiba dificultati reale cand trebuie sa stabileasca lotul. Diferenta intre jucatori este exemplificatoare: capitanul Ionut Radu (21 ani), care a evoluat in ultimele 3 sezoane in Italia, are doar 3 meciuri jucate in Serie A si alte 22 in Serie B, in timp ce Florinel Coman (20 ani), de exemplu, are in ultimele 4 sezoane aproape 80 de meciuri in Liga 1, aproximativ jumatate dintre ele ca titular, plus 14 partide in cupele europene.



Perspectivele se anunta si mai bune, in conditiile in care, in aceasta vara, FRF a modificat Regula U21 si, din sezonul viitor, va exista obligativitatea introducerii a 2 jucatori sub 21 de ani in echipa de start, ajungand ca in sezonul 2021-2022 fiecare echipa din Liga 1 sa aiba in lot cel putin 8 fotbalisti formati la nivel national si 4 formati la nivel de club. Obligatorie va fi si prezenta unei echipe U16 inscrisa intr-o competitie organizata sub egida FRF. In plus, se va mari si numarul fotbalistilor tineri care locuiesc in strainatate sau au fost crescuti la cluburi straine, dar care sunt eligibili pentru convocarea la echipele nationale ale Romaniei.

43 de jucatori au fost convocati la meciurile din actualele preliminarii

Portari (5) - Ionut Radu, Arpad Tordai, Relu Stoian, Catalin Cabuz, Andrei Vlad

Fundasi (14) - Cristian Manea, Alexandru Pascanu, Andrei Radu, Virgil Ghita, Ionut Nedelcearu, Vladimir Screciu, Vlad Olteanu, Florin Stefan, Marius Chelaru, Stefan Vladoiu, Radu Boboc, Florin Borta, Adrian Rus, Ricardo Grigore

Mijlocasi (16) - Razvan Oaida, Marco Dulca, Mihai Dobre, Ianis Hagi, Carlo Casap, Alexandru Cicaldau, Andrei Ciobanu, Olimpiu Morutan, Dragos Nedelcu, Valentin Costache, Andrei Burlacu, Razvan Marin, Doru Dumitrescu, Alexandru Matan, Sebastian Mailat, Darius Olaru

Atacanti (8) - George Puscas, Florinel Coman, Adrian Petre, Dennis Man, Alexandru Tudorie, Silviu Balaure, Andrei Ivan, Robert Moldoveanu



Meciurile nationalei de tineret si jucatorii convocati

1. Liechtenstein - Romania 0-2 / 13 iunie 2017

Puscas (45, 71)



Stanieri (9) - Ionut Radu (Inter Milano), Cristian Manea (Royal Mouscron), Alexandru Pascanu (Leicester), Andrei Radu (Aris Limassol), Razvan Oaida (Brescia), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (Bournemouth), Ianis Hagi (Fiorentina), George Puscas (Benevento)

Viitorul (6) - Arpad Tordai, Virgil Ghita, Carlo Casap, Andrei Ciobanu, Alexandru Matan, Florinel Coman

Dinamo (1) - Ionut Nedelcearu

CSU Craiova (1) - Vladimir Screciu

FC Botosani (1) - Olimpiu Morutan

Sepsi (1) - Vlad Olteanu

Juventus (1) - Relu Stoian

UTA (1) - Adrian Petre

Selectioner: Daniel Isaila



2. Bosnia&Hertegovina - Romania 1-3 / 1 septembrie 2017

Puscas (32), Coman (54), Man (90+5)



Stanieri (8) - Ionut Radu (Avellino), Alexandru Pascanu (Leicester), Andrei Radu (Aris Limassol), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (Bournemouth), Ianis Hagi (Fiorentina), Adrian Petre (Esbjerg), George Puscas (Benevento)

Viitorul (3) - Virgil Ghita, Andrei Ciobanu, Alexandru Cicaldau

FCSB (3) - Dragos Nedelcu, Florinel Coman, Dennis Man

Dinamo (2) - Ionut Nedelcearu, Valentin Costache

Juventus (2) - Relu Stoian, Florin Stefan

CFR Cluj (1) - Cristian Manea

Poli Iasi (1) - Marius Chelaru

FC Botosani (1) - Olimpiu Morutan

Hermannstadt (1) - Catalin Cabuz

* Lista aditionala: Denis Ciobotariu (Chindia), Doru Dumitrescu (Viitorul), Silviu Balaure (Astra)

Selectioner - Daniel Isaila

3. Romania - Elvetia 1-1 / 5 septembrie 2017

Puscas (22)



Stanieri (8) - Ionut Radu (Avellino), Alexandru Pascanu (Leicester), Andrei Radu (Aris Limassol), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (Bournemouth), Ianis Hagi (Fiorentina), Adrian Petre (Esbjerg), George Puscas (Benevento)

Viitorul (3) - Virgil Ghita, Andrei Ciobanu, Alexandru Cicaldau

FCSB (3) - Dragos Nedelcu, Florinel Coman, Dennis Man

Dinamo (2) - Ionut Nedelcearu, Valentin Costache

Juventus (2) - Relu Stoian, Florin Stefan

CFR Cluj (1) - Cristian Manea

Poli Iasi (1) - Marius Chelaru

FC Botosani (1) - Olimpiu Morutan

Hermannstadt (1) - Catalin Cabuz

* Lista aditionala: Denis Ciobotariu (Chindia Targoviste), Doru Dumitrescu (Viitorul), Silviu Balaure (Astra)

Selectioner - Daniel Isaila



4. Elvetia - Romania 0-2 / 6 octombrie 2017

Dobre (24), Cicaldau (87)



Stranieri (7) - Ionut Radu (Avellino), Alexandru Pascanu (Leicester), Andrei Radu (Aris Limassol), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Ianis Hagi (Fiorentina), George Puscas (Benevento)

FCSB (3) - Dragos Nedelcu, Dennis Man, Florinel Coman

Viitorul (2) - Virgil Ghita, Alexandru Cicaldau

Dinamo (2) - Ionut Nedelcearu, Valentin Costache

CSU Craiova (2) - Vladimir Screciu, Andrei Burlacu

Juventus (2) - Relu Stoian, Florin Stefan

CFR Cluj (1) - Cristian Manea

Hermannstadt (1) - Catalin Cabuz

FC Voluntari - Alexandru Tudorie

* Lista aditionala: Andrei Ciobanu (Viitorul), Denis Ciobotariu (Chindia), Marius Chelaru (Poli Iasi), Silviu Balaure (Astra), Adrian Petre (Esjberg)

Selectioner - Daniel Isaila



5. Romania - Portugalia 1-1 / 10 noiembrie 2017

Man (66)



Stranieri (9) - Ionut Radu (Avellino), Alexandru Pascanu (Leicester), Andrei Radu (Aris Limassol), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Ianis Hagi (Fiorentina), George Puscas (Benevento), Adrian Petre (Esjberg), Razvan Marin (Standard Liege)

Viitorul (4) - Virgil Ghita, Alexandru Cicaldau, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu

FCSB (3) - Dragos Nedelcu, Dennis Man, Florinel Coman

Juventus (1) - Relu Stoian

Hermannstadt (1) - Catalin Cabuz

CFR Cluj (1) - Cristian Manea

Dinamo (1) - Ionut Nedelcearu

FC Voluntari (1) - Vlad Olteanu

Sportul Snagov (1) - Stefan Vladoiu

Astra (1) - Silviu Balaure

* Lista aditionala: Denis Ciobotariu (Chindia), Sebastian Mailat (ACS Poli Timisoara), Florin Stefan (Juventus)

Selectioner - Daniel Isaila



6. Tara Galilor - Romania 0-0 / 14 noiembrie 2017



Stranieri (9) - Ionut Radu (Avellino), Alexandru Pascanu (Leicester), Andrei Radu (Aris Limassol), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Ianis Hagi (Fiorentina), Razvan Marin (Standard Liege), George Puscas (Benevento), Adrian Petre (Esjberg)

Viitorul (4) - Virgil Ghita, Alexandru Cicaldau, Andrei Ciobanu, Doru Dumitrescu

FCSB (3) - Dragos Nedelcu, Dennis Man, Florinel Coman

Juventus (1) - Relu Stoian

Hermannstadt (1) - Catalin Cabuz

CFR Cluj (1) - Cristian Manea

Dinamo (1) - Ionut Nedelcearu

FC Voluntari (1) - Vlad Olteanu

Astra (1) - Silviu Balaure

* Lista aditionala: Denis Ciobotariu (Chindia), Sebastian Mailat (ACS Poli Timisoara), Florin Stefan (Juventus Bucuresti)

Selectioner - Daniel Isaila



7. Portugalia - Romania 1-2 / 7 septembrie 2018

Cicaldau (52), Ivan (59)

Stranieri (6) - Ionut Radu (Genoa), Ionut Nedelcearu (UFA), Alexandru Pascanu (Leicester), Marco Dulca (Swansea), Adrian Petre (Esjberg), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Viitorul (5) - Radu Boboc, Virgil Ghita, Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Alexandru Matan

FCSB (5) - Andrei Vlad, Dragos Nedelcu, Dennis Man, Olimpiu Morutan, Florinel Coman

CSU Craiova (2) - Florin Borta, Alexandru Cicaldau

Sepsi (2) - Adrian Rus, Florin Stefan

CFR Cluj (1) - Sebastian Mailat

Hermannstadt - Catalin Cabuz

FC Botosani (1) - Razvan Oaida

GM Medias (1) - Darius Olaru

* Lista aditionala: Vladimir Screciu (Genk), Mihai Dobre (Bournemouth), Andrei Ratiu (Villarreal)

** George Puscas a fost suspendat dupa cartonasul rosu din meciul cu Tara Galilor

Selectioner - Mirel Radoi

8. Romania - Bosnia&Hertegovina 2-0 / 11 septembrie 2018

Petre (16), Hagi (70)



Viitorul (5) - Radu Boboc, Virgil Ghita, Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Alexandru Matan

FCSB (4) - Andrei Vlad, Dennis Man, Olimpiu Morutan, Florinel Coman

Stranieri (4) - Ionut Radu (Genoa), Alex Pascanu (Leicester), Marco Dulca (Swansea), Adrian Petre (Esjberg)

CSU Craiova (2) - Florin Borta, Alexandru Cicaldau

Sepsi (2) - Adrian Rus, Florin Stefan

Dinamo (2) - Ricardo Grigore, Robert Moldoveanu

CFR Cluj (1) - Sebastian Mailat

Hermannstadt (1) - Catalin Cabuz

FC Botosani (1) - Razvan Oaida

GM Medias (1) - Darius Olaru

* Lista aditionala: Vladimir Screciu (Genk), Mihai Dobre (Bournemouth), Andrei Ratiu (Villarreal)

** George Puscas, Andrei Ivan, Ionut Nedelcearu si Dragos Nedelcu au fost suspendati, dupa eliminari sau cumul de cartonase galbene

Selectioner - Mirel Radoi



9. Romania - Tara Galilor / 12 octombrie 2018

+

10. Romania - Liechtenstein / 16 octombrie 2018

Lista convocarilor preliminare

Stranieri: Ionut Radu (Genoa), Alexandru Pascanu (Leicester), Ionut Nedelcearu (UFA), Andrei Ratiu (Villareal), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (Bournemouth), Adrian Petre (Esbjerg), George Puscas (Pallermo), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Selectioner - Mirel Radoi

* Restul jucatorilor din campionatul intern vor fi anuntati dupa etapa de Liga 1 din acest week-end.