Romania U21 - Tara Galilor U21 / Un fost campion al Tarii Galilor, avertisment pentru Romania U21: "Atentie la fazele fixe! Sunt experti"

Mihai Leca (26 ani), actualul fundas al Concordiei Chiajna, este singurul fotbalist roman care a evoluat in Tara Galilor, unde, in 2017, a castigat titlul de campion cu echipa The New Saints.

Campionatul Tarii Galilor nu e o destinatie obisnuita pentru un fotbalist roman. Cum ai ajuns sa joci acolo?

E o poveste mai lunga. Eu am fost plecat cu Ilie Stan in Iraq. Dupa ce am terminat contractul cu ei, am plecat la probe in Scotia, la Dundee United. Am dat probe de joc, am fost acceptat de catre club, dar am fost incurcat de actele din Iraq, care au intarziat. Echipa din Iraq mai avea sa imi dea niste bani, nu voia sa mi-i dea, imi cerea sa renunt la ei si nu au vrut sa imi trimita actele. Dundee nu a mai putut sa astepte, trebuia sa isi completeze lotul si eu am semnat cu FC Brasov. Cat statusem in Scotia, m-a remarcat antrenorul din Tara Galilor si, dupa 6 luni, am primit telefon pentru un transfer, sa semnez cu ei.

Ai castigat si titlul in Tara Galilor...

Da, ei oricum, cand am ajuns eu, erau deja la o distanta mare pe primul loc. The New Saints e clubul cu cele mai multe titluri in campionatul Tarii Galilor, au echipa buna, conditii bune. Aveau un gazon sintetic si un stadion micut, cu vreo 2.000 de locuri, dar cochet si ingrijit. Comparativ cu un club din campionatele mai mari din Europa, poate fi considerat un club mic, dar condiile sportive erau bune. Nu ne lipsea nimic, aveam sala de forta, restaurant al echipei, cantonament... Erau conditii la nivelul Ligii 1. Celelalte echipe galeze joaca pe stilul britanic, cu mingi lungi, pe bataie si pe forta, TNS joaca un fotbal mai placut, mai combinativ. E un stil mai european, poate de aia si castiga an de an titlul. Pentru mine a fost o experienta placuta.

A meritat din punct de vedere financiar sa te duci in Tara Galilor?

A meritat, mai ales ca eram la FC Brasov. Echipa se batea la promovarea in Liga 1, dar erau probleme mari cu banii, nu prea se mai plateau salariile. Aveam deja de luat banii pe cateva luni, nu mai existau sperante foarte mari sa recuperam sumele respective, iar pentru mine a fost un pas inainte oferta lor, stabilitatea de acolo si ce am castigat in Tara Galilor. La Otelul au mai fost dificultati cu banii, in rest nici prin Romania nu am mai intampinat asemenea probleme. Si sper sa nu mai intampin.



JUCATORII GALEZI MAI VALOROSI JOACA IN ANGLIA



Jucatorii lor sunt selectati de mici la cluburile din Anglia?

Da, majoritatea se duc in Anglia. Galezii au multi jucatori care joaca prin Anglia, in Premier League, Liga a 2-a, Liga a 3-a... Nu cred ca jucatorii lor cei mai valorosi joaca in campionatul intern. De obicie, la cluburile galeze joaca de fotbalisti care locuiesc pe langa stadion. De exemplu, clubul unde am fost eu era din orasul Oswestry, aflat la o ora distanta de condus de Liverpool si o ora jumatate de Manchester. Majoritatea erau jucatori locali, dar si cativa care locuiau in Liverpool si faceau naveta de acolo pentru a juca fotbal aici. Veneau in fiecare zi, o ora dus, o ora intors.

Viata in Tara Galilor cum era?

Orasul era chiar la granita dintre Tara Galilor si West Midlands, o regiune din Anglia, avea putin peste 15.000 de locuitori. Era un oras micut, era curatenie, oameni erau foarte civilizati. Am mai vizitat Liverpool si Manchester, cand aveam zile libere, dar orasul era frumos, nu te plictiseai. Preturile erau mai mari decat in Romania, dar si salariile erau pe masura.





IMPRESIONAT DE FORTA JUNIORILOR, FAZELE FIXE REPETATE O TREIME DIN ANTRENAMENT

Stilul galez de fotbal care ar fi? Pentru ca tehnicul Gareth Bale pare o exceptie...

Se bazeaza pe forta multa, pe fizic. Cand am ajuns acolo, eu am ramas putin surprins ce forta au jucatorii, chiar de la 16-17 ani. Nici eu nu sunt micut si firav, dar erau jucatori tineri acolo, care intrau in sala si trageau la aparate de imi era mie rusine. Eu aveam 25 de ani, eram deja un jucator matur, si ei, la 15-16 ani, aveau forta poate mai mare decat mine. Asta e baza la ei - foarte multa forta, nu se feresc de duelurile fizice, minge lunga...



Celor de la nationala noastra de tineret ce le-ai recomanda?

Sa aiba grija, pentru ca e un meci important si mare atentie pe stilul asta britanic. Sa nu se bage in jocul lor, sa pasem mai mult si sa ne impunem stilul nostru. Sa fie foarte atenti si la fazele fixe, pentru ca ei lucreaza foarte mult la capitolul asta si in Romania avem o mica problema. La echipa mea se lucra foarte mult, dintr-un antrenament de o ora si jumatate, cel putin o jumatate de ora repetam fazele fixe. Aveam cel putin 6-7 scheme pe care le repetam, cornere, lovituri libere... Aveam si o echipa cu talie mai mare si se punea accent pe aceste faze fixe. Daca e un capitol la care sunt experti, acesta este.

LECA A JUCAT SI IN IRAQ



Aventura in Iraq cum a fost?

A fost o perioada ok a carierei mele. Cand zici Iraq, toata lumea se gandeste la razboi si la bombe. Si eu m-am gandit prima data la asta. Singur, nu cred ca m-as fi dus vreodata acolo. Am fost cu Ilie Stan, cu staff-ul lui, cu Florin Costea si Cristian Daminuta. Eu am fost singurul care a stat si a jucat toate meciurile. Am avut oferta sa raman in continuare, dar nu si-au achitat toate obligatiile salariale fata de mine si nu mi-a convenit sa fiu plecat departe de casa, sa-mi dea si teapa... In majoritatea tarilor arabe iti dau jumatate din contract la semnatura si cealalta jumatate o impart in rate pentru ultimele 5 luni din cele 10 luni, cat tine campionatul lor.



Si ce s-a intamplat?

Echipa mea era din Kurdistan, zona din Iraq locuita de kurzi, aflata aproape de granita cu Turcia. Tot Kurdistanul a avut o problema financiara, toata tara a avut de suferit si a intrat si clubul meu in spirala asta, nu au mai avut bani sa plateasca.

STADION NOU DE 30.000 DE LOCURI SI PATRON CANTARET



Conditiile cum erau acolo?

Stadioanele erau ok, arena din Zakho era nou construita. Avea aproape 30.000 de locuri si la fiecare meci veneau 6-7.000 de spectatori. Patronul era un afacerist local, un foarte cunoscut cantaret in Iraq si Kurdistan. In zona asta a fost o stabilitate mai mare decat in restul Iraqului, dar chiar si cand mergeam in Bagdad, pentru ca multe echipe din prima liga erau din capitala, nu am avut probleme. Mergeam cu o zi inainte de meci, stateam in hotel, ieseam cu echipa. Niciodata nu am auzit sa fie aproape de noi vreun atac sau vreo explozie. Am ramas suprins, nu era chiar haosul de la televizor. In orasul nostru ieseam mai mult dimineata si seara, pentru ca la pranz temperatura ajungea la 45-50°C, mai beam un ceai, ne mai plimbam.

Era aglomeratie mai mare ca in Bucuresti?

Da, pentru ca petrolul e foarte ieftin la ei, mai ieftin ca apa. Cred ca litrul de benzina costa cam 1,5 lei. Am numarat odata si, pe o strada de 200 de metri, erau 150 de taxiuri. Si era vorba de un oras mic, de 350.000 de locuitori.

Despre jucatorul Mihai Leca se stiu mai putine lucruri...

Eu am fost junior la Steaua, intre 8 si 16 ani, cand am plecat la Chiajna. Am avut mai multi antrenori acolo - Gheorghe Tataru, Cornel Ionescu, Stefan Sames. Sunt fost international roman de tineret, campion in Tara Galilor si am jucat in strainatate in Iraq, Tara Galilor si Moldova, dar cred ca sunt mai cunoscut pentru perioada petrecuta la Concordia Chiajna.

Mihai Daniel Leca

Data nasterii: 14 aprilie 1992 (26 ani)

Locul nasterii: Bucuresti

Post: fundas central

Echipe: Concordia Chiajna (2010-2015, 2018-prezent), Otelul Galati (2015), Zakho FC (Iraq / 2015-2016), FC Brasov (2016), The New Saints (Tara Galilor / 2017), Zimbru Chisinau (Moldova / 2018), Juventus Bucuresti (2018)

Echipa nationala: Romania U21 (2012-2013) - 3 selectii

Palmares: Welsh Premier League (2016-2017)

Autor: Gabriel Chirea