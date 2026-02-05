VIDEO Bascii și catalanii domină actuala ediție din Cupa Spaniei!

Bascii și catalanii domină actuala ediție din Cupa Spaniei! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Barcelona, Athletic Bilbao și Real Sociedad sunt primele trei echipe calificate în semifinalele competiției.

TAGS:
Athletic BilbaoReal Sociedadfc barcelonaCupa SpanieiTara Bascilor
Din articol

Athletic Bilbao şi Real Sociedad, cele două mari cluburi din Ţara Bascilor, s-au calificat în semifinalele Cupei Spaniei, în urma meciurilor disputate miercuri, alăturându-se echipei catalane FC Barcelona, deţinătoarea trofeului.

Valencia - Athletic Bilbao 1-2 în sferturi: Umar Sadiq, autogol și gol

Athletic Bilbao a învins la limită în deplasare, cu scorul de 2-1, formaţia Valencia CF, graţie unui gol marcat de Inaki Williams (foto) în timpul adiţional al meciului (90+6).

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 26, în urma unui autogol al nigerianului Umar Sadiq, care s-a revanşat nouă minute mai târziu, marcând golul egalizator al "liliecilor" (35).

Athletic a beneficiat de un penalty în minutul 75, ratat de Mikel Jauregizar, înainte de a înscrie golul victoriei, în timpul adiţional.

Alaves - Real Sociedad 2-3 în sferturi

Real Sociedad s-a impus la rândul ei, cu scorul de 3-2, pe terenul formaţiei Deportivo Alaves, prin golurile lui Mikel Oyarzabal (15), Goncalo Guedes (76) şi Orri Oskarsson (80).

Pentru gazde au marcat Abde Rebbach (8) şi Toni Martinez (29 din penalty). Alaves a mai beneficiat de o lovitură de la 11 m, în minutul 67, la scorul de 2-1 în favoarea sa, pe care Martinez nu a reuşit să o fructifice.

Marţi, în primul sfert de finală, FC Barcelona a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, formaţia Albacete.

Ultima semifinalistă a Cupei Spaniei va fi cunoscută joi seara, la finalul meciului dintre Betis Sevilla şi Atletico Madrid, scrie Agerpres.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
ULTIMELE STIRI
Detaliile transferului lui Dennis Politic la Hermannstadt! Ce se întâmplă cu salariul uriaș pe care îl are fotbalistul la FCSB
Detaliile transferului lui Dennis Politic la Hermannstadt! Ce se întâmplă cu salariul uriaș pe care îl are fotbalistul la FCSB
Pe cine vede Valeriu Iftime candidatul ideal pentru națională: „Antrenor foarte serios!”
Pe cine vede Valeriu Iftime candidatul ideal pentru națională: „Antrenor foarte serios!”
Tinerețe fără bătrânețe, versiunea Soranei Cîrstea, la Transylvania Open: secretul care o ține în formă, la 35 de ani
Tinerețe fără bătrânețe, versiunea Soranei Cîrstea, la Transylvania Open: secretul care o ține în formă, la 35 de ani
Flacăra Olimpică a ajuns la Milano! Când va avea loc ceremonia de deschidere a JO 2026 de iarnă
Flacăra Olimpică a ajuns la Milano! Când va avea loc ceremonia de deschidere a JO 2026 de iarnă
Denis Drăguș a înscris azi primele sale goluri din acest sezon la echipa de club!
Denis Drăguș a înscris azi primele sale goluri din acest sezon la echipa de club!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mesajul postat de Inter după ce băieții lui Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei

Mesajul postat de Inter după ce băieții lui Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei

S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani

S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani

Juri Cisotti a semnat! Pasul important făcut de mijlocașul italian

Juri Cisotti a semnat! Pasul important făcut de mijlocașul italian

FCSB a finalizat totul! Dennis Politic își face bagajele și pleacă: noul transfer din Superliga s-a rezolvat

FCSB a finalizat totul! Dennis Politic își face bagajele și pleacă: noul transfer din Superliga s-a rezolvat

Noi transferuri la FCSB: ”Patronul și MM discută cu niște jucători!”

Noi transferuri la FCSB: ”Patronul și MM discută cu niște jucători!”

Ioan Andone știe cine câștigă Superliga: „Stau foarte bine”

Ioan Andone știe cine câștigă Superliga: „Stau foarte bine”



Recomandarile redactiei
Detaliile transferului lui Dennis Politic la Hermannstadt! Ce se întâmplă cu salariul uriaș pe care îl are fotbalistul la FCSB
Detaliile transferului lui Dennis Politic la Hermannstadt! Ce se întâmplă cu salariul uriaș pe care îl are fotbalistul la FCSB
Pe cine vede Valeriu Iftime candidatul ideal pentru națională: „Antrenor foarte serios!”
Pe cine vede Valeriu Iftime candidatul ideal pentru națională: „Antrenor foarte serios!”
Tinerețe fără bătrânețe, versiunea Soranei Cîrstea, la Transylvania Open: secretul care o ține în formă, la 35 de ani
Tinerețe fără bătrânețe, versiunea Soranei Cîrstea, la Transylvania Open: secretul care o ține în formă, la 35 de ani
Denis Drăguș a înscris azi primele sale goluri din acest sezon la echipa de club!
Denis Drăguș a înscris azi primele sale goluri din acest sezon la echipa de club!
„Nu am mai făcut asta înainte.” Emma Răducanu a explicat clar motivul pentru care nu a explorat Clujul
„Nu am mai făcut asta înainte.” Emma Răducanu a explicat clar motivul pentru care nu a explorat Clujul
Alte subiecte de interes
Fanii au cerut, Barcelona execută: catalanii sunt gata de transferul verii!
Fanii au cerut, Barcelona execută: catalanii sunt gata de transferul verii!
Acord de principiu pentru transferul lui Nico Williams, după ce a impresionat la EURO 2024
Acord de principiu pentru transferul lui Nico Williams, după ce a impresionat la EURO 2024
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Atletico Madrid a dat lovitura! 35 milioane pentru fundașul Spaniei de la EURO 2024
Atletico Madrid a dat lovitura! 35 milioane pentru fundașul Spaniei de la EURO 2024
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

stirileprotv Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Ministrul Muncii anunță din nou: Pentru cei cu pensii mici propunem un sprijin din partea statului, în aprilie şi decembrie

stirileprotv Ministrul Muncii anunță din nou: Pentru cei cu pensii mici propunem un sprijin din partea statului, în aprilie şi decembrie

CTP: „Raportul comisiei MAGA din Congresul SUA despre alegerile din România este lipsit de dovezi”

stirileprotv CTP: „Raportul comisiei MAGA din Congresul SUA despre alegerile din România este lipsit de dovezi”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!