Athletic Bilbao şi Real Sociedad, cele două mari cluburi din Ţara Bascilor, s-au calificat în semifinalele Cupei Spaniei, în urma meciurilor disputate miercuri, alăturându-se echipei catalane FC Barcelona, deţinătoarea trofeului.

Valencia - Athletic Bilbao 1-2 în sferturi: Umar Sadiq, autogol și gol

Athletic Bilbao a învins la limită în deplasare, cu scorul de 2-1, formaţia Valencia CF, graţie unui gol marcat de Inaki Williams (foto) în timpul adiţional al meciului (90+6).

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 26, în urma unui autogol al nigerianului Umar Sadiq, care s-a revanşat nouă minute mai târziu, marcând golul egalizator al "liliecilor" (35).

Athletic a beneficiat de un penalty în minutul 75, ratat de Mikel Jauregizar, înainte de a înscrie golul victoriei, în timpul adiţional.