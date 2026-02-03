Jalen Blesa, atacantul spaniol care nu a reușit să se impună la Universitatea Craiova, a prins transferul carierei.



Rio Ave a anunțat oficial achiziția jucătorului de 24 de ani, pentru suma de 1,7 milioane de euro, de la Cesena.



Blesa a fost legitimat la Universitatea Craiova în perioada februarie 2024 - iunie 2025, însă a bifat doar patru meciuri în tricoul oltenilor, fără gol marcat.



În acest interval a fost împrumutat și la Dinamo Batumi, iar ulterior a plecat definitiv din Bănie.

