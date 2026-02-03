Jalen Blesa, atacantul spaniol care nu a reușit să se impună la Universitatea Craiova, a prins transferul carierei.
Rio Ave a anunțat oficial achiziția jucătorului de 24 de ani, pentru suma de 1,7 milioane de euro, de la Cesena.
Blesa a fost legitimat la Universitatea Craiova în perioada februarie 2024 - iunie 2025, însă a bifat doar patru meciuri în tricoul oltenilor, fără gol marcat.
În acest interval a fost împrumutat și la Dinamo Batumi, iar ulterior a plecat definitiv din Bănie.
Jalen Blesa a semnat cu Rio Ave
După despărțirea de Craiova, atacantul a ajuns în Serie B, la Cesena, unde a evoluat în 21 de partide în actualul sezon, a marcat patru goluri și a oferit două pase decisive.
Evoluțiile sale au atras interesul mai multor cluburi, iar Rio Ave a câștigat cursa, după ce a plusat peste oferta de 1,5 milioane de euro a celor de la Philadelphia Union.
Clubul portughez a anunțat că Blesa a semnat un contract pe termen lung, valabil până în 2030. „Rio Ave îi urează bun venit lui Jalen Blesa și îi dorește mult succes în tricoul echipei noastre”, a transmis gruparea din Vila do Conde.
Atacantul spaniol fusese adus de Universitatea Craiova în 2024 de la FC Priștina, pentru 165.000 de euro. Potrivit Transfermarkt, cota sa actuală este de 750.000 de euro.