Probleme pentru Mirel Radoi! Cum poate ramane fara stranieri la meciurile din Nations League! In ce conditii cluburile pot sa nu isi lase jucatorii la nationala!

Din articol Care sunt primii adversari ai Romaniei din aceasta toamna

FIFA si UEFA au stabilit cum se vor putea face selectionarile pentru meciurile echipelor nationale din septembrie.

Din cauza pandemiei de coronavirus, stranierii pot sa lipseasca de la lotul national, chiar daca sunt convocati, daca se afla in vreuna dintre situatiile de mai jos:

- daca trebuie sa stea in autoizolare pentru cel putin 5 zile atunci cand ajung in tara in care se reuneste echipa sau acolo unde se joaca meciul.

- daca sunt restrictii de deplasare din locatiile in care se reuneste echipa sau acolo unde se joaca meciul.

- daca nu li se aproba sa faca exceptie de protocoalele sanitare in vigoare in locatiile amintite.

Toti cei care vor face deplasarile cu echipa nationala sunt obligati sa respecte normele medicale stabilite de organizatorii partidelor.

Selectionerul Mirel Radoi isi va reuni curand echipa pentru meciurile din 4 si 7 septembrie, contand pentru Nations League.

Pe 4 septembrie, Romania va intalni pe teren propriu reprezentativa Irlandei de Nord, din care vor face parte, printre altii, Jonny Evans, Steven Davis si Kyle Lafferty, dar si tineri promitatori precum Jamal Lewis, curtat de Liverpool, si Bailey Peacock-Farrell.

Pe 7 septembrie, 'tricolorii' se deplaseaza in Austria, acolo unde vor infrunta o echipa la care au fost selectionati, printre altii, David Alaba, castigator al Ligii Campionilor cu Bayern, sau Konrad Laimer si Marcel Sabitzer de la RB Leipzig, semifinalista a celei mai importante competitii europene intercluburi.