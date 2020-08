Dinamo l-a convins pe Deian Sorescu! Singurul jucator din Stefan cel Mare care i-a atras atentia lui Mirel Radoi si-a prelungit contractul!

Dinamo i-a prelungit contractul lui Deian Sorescu.

Reprezentantii clubului au facut anuntul pe pagina de Facebook a echipei, publicand o fotografie a fotbalistului alaturi de noul director sportiv, Rufo Collado.

"Clubul Dinamo Bucuresti a ajuns la un acord cu mijlocasul Deian Sorescu pentru prelungirea raporturilor contractuale pana la 30 iunie 2023.

Marcatorul unicului gol al dinamovistilor in partida cu Hermannstadt, scor 1-1, in prima etapa a acestui campionat, a fost golgeterul echipei in sezonul trecut, cu 11 goluri, 10 in Liga 1 si unul in Cupa Romaniei.

La Dinamo din vara anului 2018, Deian Sorescu a adunat 74 de meciuri in tricoul alb-rosu, in toate competitiile", au scris dinamovistii.

Mijlocasul in varsta de 22 de ani s-a remarcat drept unul dintre cei mai in forma dinamovisti in aceasta perioada, el fiind selectionat de Mirel Radoi pe lista rezervelor pentru meciurile echipei nationale a Romaniei cu Irlanda de Nord si Austria, din Nations League.