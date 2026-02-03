Peter Bosz a primit vești bune înaintea duelului din „sferturile” KNVB Beker. Infirmeria campioanei Olandei începe să se golească, iar internaționalul român este gata de joc. Extrema dreaptă în vârstă de 27 de ani a participat marți la ședința de pregătire a echipei, după ce a acuzat probleme medicale în partida cu Bayern Munchen și a ratat confruntarea de campionat cu Feyenoord.



Tehnicianul lui PSV a confirmat revenirea tricolorului la conferința de presă de astăzi: „Se antrenează din nou cu noi astăzi. Dacă totul merge bine, va fi în lot”.



Situația lotului la Eindhoven



Alături de Dennis Man, și portarul Nick Olij sau atacantul Myron Boadu s-ar putea întoarce în lot pentru meciul de miercuri seară. Românul transferat în vara lui 2025 a avut un impact solid la Eindhoven în acest sezon.



În actuala stagiune, Man a strâns 24 de apariții în toate competițiile (Eredivisie, Cupă și Champions League), reușind să marcheze de 6 ori și să ofere 6 pase decisive. PSV o întâlnește pe teren propriu pe SC Heerenveen, miercuri, de la ora 22:00.

