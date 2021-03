"Trebuie sa fie 6-2!" Prunea anunta ca nationala a scapat bine in Armenia! Semnal de alarma: "La echipa nationala sunt probleme in vestiar! Nu am vazut niciodata asa ceva!" Cere plecarea lui Radoi

Florin Prunea a comentat extrem de dur infrangerea nationalei din Armenia.

Fostul portar a spus ca Romania a scapat ieftin si ca doar interventiile miraculoase ale lui Nita au facut ca scorul sa nu capete proportii. De asemenea, el a spus si ca la echipa nationala exista tensiuni intre selectionerul Radoi si jucatori si ca acesta ar trebui sa fie inlocuit.

"M-am cam saturat de placa asta. De doi ani, fie ca e vorba de Nita, fie ca e vorba de orice portar, bravo portarul. De aici trebuie sa plecam si sa vedem cine suntem si unde suntem. Rezultatul nu este corect, trebuia sa fie 6-2! Noi, in afara de goluri, nu stiu daca am avut un sut pe poarta. Nita are niste evolutii parca este din alt loc, are o viteza de reactie zici ca are arcuri.

Avem mari probleme la ora actuala la echipa nationala in vestiar. E clar ca sunt probleme intre selectioner si jucatori. Eu am spus dupa retragerea lui Tatarusanu, eu am stiut ce vorbesc, de ce s-a retras el asa dintr-odata. La echipa nationala sunt probleme in vestiar. Nu am vazut niciodata ca un antrenor sa isi atace in jucatorii cum a facut-o in aceasta seara Radoi. Parerea mea ca in momentul de fata exista o ruptura iremediabila la nationala.

Radoi este un antrenor bun, tanar, dar in acest moment nu poate conduce nationala. E cea mai slaba grupa de care am avut parte in ultimii 10-15 ani", a spus Prunea la Digi Sport.