EXCLUSIV | "Cei din conducere sunt inconstienti!" Reactie dura a lui Prunea dupa esecul de la Medias! "Jucatorii nu sunt ce trebuie"

Florin Prunea a comentat la Pro X situatia dezastruoasa in care se afla Dinamo.

Fostul mare fotbalist a spus ca problemele echipei din Stefan cel Mare au la baza transferurile slabe realizate de cei din conducere, carora le cere sa intervina, sa vorbeasca cu jucatorii si sa ii incurajeze.

Prunea a declarat ca echipa s-ar putea salva de la retrogradare, dar este nevoie de o mobilizare a fotbalistilor, dintre care unii l-au dezamagit.

"Altcineva ar trebui sa iasa si sa linisteasca lucrurile. Punctele sunt din ce in ce mai putine. Oamenii care conduc sunt inconstienti, nu-si dau seama ca Dinamo e la un pas de retrogradare. Nimeni nu iese. Ies numai cand mai iau cate un punct, cand mai castiga. Ar trebui sa iasa si sa-i linisteasca pe jucatori.

Eu m-am saturat sa vad cum toata lumea spune ca ii pare rau, dar va spun eu ca nu le pare rau nici unuia dintre ei. Unii abia asteapta sa scape de Dinamo si imi pare rau ca echipa nu reactioneaza cand este atacata. Oare poate sa faca cineva echipa sa reactioneze?

La Uhrin am auzit discursul unui antrenor care nu are solutii... Inseamna ca lucrurile sunt grave. Daca antrenori cu experienta spun ca nu au solutii, inseamna ca jucatorii nu sunt ce trebuie.

N-am nimic cu portarul asta, sa ma ierte, dar e din alt film. Celalalt, despre care am spus ca a venit accidentat, si-a rupt tendonul imediat pentru ca are 15 kg in plus. Dinamo a avut cei mai buni portari din Liga 1 si au fost lasati sa plece. Aici s-au facut prostii mari de tot.

Cu siguranta ca sunt sanse sa se salveze. Dinamo are cativa jucatori peste media din playout, dar jocul sufera si nu da sperante de mai bine. Se poate salva, dar trebuie stranse randurile si cineva trebuie sa dea un semnal.

Noi comentam si jucatorii ne iau pe noi de dusmani, zic ca noi retrogradam echipa. De-asta zic ca s-ar impune un control, numai sa nu fie prea tarziu. Fotbalul romanesc este intr-un moment greu, cu probleme mari de tot", a declarat Florin Prunea la Ora exacta in sport.